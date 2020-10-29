Президент Росії Володимир Путін сказав, що російська вакцина працює ефективно і без збоїв, на відміну від вакцини Великої Британії.

Путін заявив, що британська вакцина працює "з деякими збоями" через аденовірус мавпи. Про це він сказав у четвер, 29 жовтня, на інвестиційному форумі, пише "УП".

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Натомість він похизувався, що російська вакцина, на відміну від британської, розроблена на основі аденовірусу людини.

Знаємо про те, що багато європейських країн уклали контракти на поставку вакцини з Великобританії… На жаль, там є деякі збої. Вони роблять свою вакцину на основі аденовірусу мавпи (шимпанзе). А наші фахівці роблять на основі аденовірусу людини,

– наголосив президент Росії.

Крім того, Володимир Путін зазначив, що в Росії на підході вже третя вакцина від коронавірусу, однак виникла проблема з її виробництвом.

Також він заявив, що планує домовлятися з іноземними державами про масове виробництво російської вакцини, де є всі умови і необхідне обладнання.

Раніше ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Україна в жодному разі не повинна купувати будь-які ліки або вакцини у країни-агресора, яка окупувала українські території і веде проти українців війну.