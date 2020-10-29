На примере обезьян: Путин заявил, что российская вакцина лучше британской
Президент России Владимир Путин сказал, что российская вакцина работает эффективно и без сбоев, в отличие от вакцины Великобритании.
Путин заявил, что британская вакцина работает "с некоторыми сбоями" из-за аденовируса обезьяны. Об этом он сказал в четверг, 29 октября, на инвестиционном форуме, пишет "УП".
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При этом он похвастался, что российская вакцина, в отличие от британской, разработана на основе аденовируса человека.
Знаем о том, что многие европейские страны заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании... К сожалению, там есть некоторые сбои. Они делают свою вакцину на основе аденовируса обезьяны (шимпанзе). А наши специалисты делают на основе аденовируса человека,
- подчеркнул президент России.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что в России на подходе уже третья вакцина от коронавируса, однако возникла проблема с ее производством.
Также он заявил, что планирует договариваться с иностранными государствами о массовом производстве российской вакцины, где есть все условия и необходимое оборудование.
Ранее бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина ни в коем случае не должна покупать какие-либо лекарства или вакцины у страны-агрессора, которая оккупировала украинские территории и ведет против украинцев войну.