Ученые начали фиксировать в европейских странах новый вид коронавируса, который получил название 20A. EU1.

Об этом сообщает издание FT со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании, опубликованном на сайте Базельского университета.

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Ученые выяснили, что новый вид коронавируса мутировал среди испанских сельскохозяйственных работников и начал активно распространяться с лета 2020 года по большей части Западной Европы.

Ученые считают, что значительную роль в его распространении сыграли люди, возвращавшиеся из отпусков в Испании. Генетик Базельского университета и автор статьи Эмма Ходкрофт заявила, что быстрое распространение 20A. EU1 показывает неудачность карантинных ограничений.

20A.EU1 не похож ни на одну известную версию вируса Sars-Cov-2. Также из этого вида мутировал еще один штамм коронавирус D614G, и ученые уверены, что он сделал вирус более заразным.

Ученый Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха отметила, что полученные образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса.

Также еще один соавтор исследования Иньяки Комас заявляет, что новый штамм мог быстро распространиться благодаря первой вспышке.