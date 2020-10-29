Вчені почали фіксувати у європейських країнах новий вид коронавірусу, який отримав назву 20A.EU1.

Про це повідомляє видання FT з посиланням на дослідження вчених з Швейцарії та Іспанії, опублікованому на сайті Базельського університету.

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Науковці з’ясували, що новий вид коронавірусу мутував серед іспанських сільськогосподарських робітників та почав активно поширюватись з літа 2020 року по більшій частині Західної Європи.

Вчені вважають, що значну роль у його поширенні зіграли люди, які поверталися з відпусток в Іспанії. Генетик Базельського університету та автор статті Емма Ходкрофт заявила, що швидке поширення 20A.EU1 показує невдалість карантинних обмежень.

20A.EU1 не схожий ані на жодну відому версію вірусу Sars-Cov-2. Також з цього виду мутував ще один штам коронавірусу D614G і вчені впевнені, що він зробив вірус більш заразним.

Вчена Таня Штадлер з Вищої технічної школи Цюріха зазначила, що отримані зразки вірусу з усієї Європи базуються саме на цьому варіанті коронавірусу.

Також ще один співавтор дослідження Іньякі Комас заявляє, що новий штам міг швидко розповсюдитися завдяки першому спалаху.