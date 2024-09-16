Це пояснила лікарка-гінекологиня Оксана Негрич. Вона також перерахувала можливі причини зниження гормону естрогену.

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Зокрема, за словами лікарки, дефіцит естрогену є закономірним явищем в період менопаузи, але також може виникнути після пологів, в період грудного вигодовування, прийомі деяких ліків (в тому числі КОК, системні ретиноїди), системних захворюваннях, після променевої чи хіміотерапії.

Неприємні відчуття під час сухості піхви

Сухість в піхві призводить до неприємних симптомів: біль під час статевого акту, чутливість, дискомфорт або свербіж, патологічні виділення, легка травматизація слизової піхви і як наслідок навіть кров'янисті виділення, печіння чи тріщини в ділянці входу в піхву після статевого акту. Також можливе підвіщення частоти та болісність сечовипускання.

Як полегшити симптоми

Для покращення самопочуття та зменшення проявів симптомів сухості лікарка радить застосовувати місцеві зволожуючі засоби з вмістом гіалуронової кислоти чи натуральних олій. Водночас наголошує, що олії мають бути спеціально призначені для вагінального використання! Також варто використовувати лубриканти під час кожного статевого акту.

А ще корисно буде відмовитися від застосування гелів для інтимної гігієни з ароматизаторами, забути про спринцювання та надавати перевагу білизні з натуральних тканин (бавовна, шовк). Уночі узагалі можна спати без білизни.

Якщо симптоми виникають лише під час сeксy, може бути достатньо лише лубриканту та довшої підготовки до статевого контакту.

Важливо! Причина сухості може виникнути також і з інших причин, зокрема це може бути симптомом захворювань. Тому, аби виключити таку імовірність і точно встановити причину сухості, необхідно звернутися до гінеколога

Якщо вказані засоби не допомагают зняти симптоматику, за призначенням лікаря, можна застосовувати місцеві засоби з естрогеном, системну гормональну терапію та інші препарати.