Філіппіни планують розпочати клінічні випробування російської вакцини проти коронавірусу. Президент країни Родріго Дутерте зголосився стати першою людиною, якій введуть російську вакцину.

Вакцину проти коронавірусу Росія надасть Філіппінам безкоштовно. У публічному зверненні президент країни Давао Дутерте заявив, що "дуже радий" цьому. Він зголосився стати першою людиною, яка отримає дозу російської вакцини, повідомляє CNN.

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Клінічні випробування 3 фази проходитимуть на Філіппінах та у Росії з жовтня 2020 року по березень 2021 року.

Вони розпочнуться після того, як експертна колегія з вакцин проведе огляд результатів клінічних випробувань 1 та 2 фази. Результати комісії стануть відомі у вересні.

Якщо все пройде успішно, президент Філліпін Родріго Дутерте зможе отримати вакцину проти коронавірусу до 1 травня 2021 року.

Скандал навколо російської вакцини проти COVID-19

Нагадаємо, 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в Росії зареєстрували експериментальну вакцину проти коронавірусу, яку розробив Інститут імені Гамалія.

У світі критикують заяви Росії щодо реєстрації вакцини від коронавірусної інфекції. У США зазначили, що вакцина не пройшла всіх необхідних випробувань. А німецькі науковці взагалі сумніваються, що РФ спроможна створити таку вакцину.

Втім, як виявилось згодом, особливість не в поспіху російської влади, а в російському правовому полі. У Росії не можна почати широку третю клінічну фазу випробувань нової вакцини без тимчасової реєстрації від МОЗ. Експериментальну вакцину реєструють після першої й другої клінічних фаз у випадку, якщо немає помітних загроз для здоров'я.