Филиппины планируют начать клинические испытания российской вакцины против коронавируса. Президент страны Родриго Дутерте вызвался стать первым человеком, которому введут российскую вакцину.

Вакцину против коронавируса Россия предоставит Филиппинам бесплатно. В публичном обращении президент страны Родриго Дутерте заявил, что "очень рад" этому. Он вызвался стать первым человеком, который получит дозу российской вакцины, сообщает CNN.

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Клинические испытания 3 фазы будут проходить на Филиппинах и в России с октября 2020 года по март 2021 года.

Они начнутся после того, как экспертная коллегия из вакцин проведет обзор результатов клинических испытаний 1 и 2 фазы. Результаты комиссии станут известны в сентябре.

Если все пройдет успешно, президент Филлипин Родриго Дутерте сможет получить вакцину против коронавируса до 1 мая 2021 года.

Скандал вокруг российской вакцины против COVID-19

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали экспериментальную вакцину против коронавируса, которую разработал Институт имени Гамалея.

В мире критикуют заявления России о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. В США отметили, что вакцина не прошла всех необходимых испытаний. А немецкие ученые вообще сомневаются, что РФ способна создать такую ​​вакцину.

Впрочем, как оказалось впоследствии, особенность не в спешке российской власти, а в российском правовом поле. В России нельзя начать широкую третью клиническую фазу испытаний новой вакцины без временной регистрации от Минздрава. Экспериментальную вакцину регистрируют после первой и второй клинических фаз в случае, если нет заметных угроз для здоровья.