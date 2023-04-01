На цю ситуацію вже відреагував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. Він запевнив, що дефіциту медикаментів після ажіотажу, який стався 31 березня, не буде, передає Здоров'я 24.

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Поставки препаратів відбуваються

За словами очільника відомства, ажіотаж в аптеках стався здебільшого у Києві. Щодо інших регіонів, то там не спостерігалася така кількість охочих купити ліки наперед.

Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з основними дистриб'юторами. Запас лікарських препаратів на складах є. Сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу – неділю, поповнення того, що люди забрали на місяць вперед,

– зазначив Ляшко.

Він зауважив, що подібну ситуацію в Україні вже проходили в перші тижні війни. Тоді люди масово скуповували гормонозамісні препарати. Це, за словами Ляшка, стало причиною того, що у когось ці ліки досі лежать вдома без потреби. Натомість ті, кому в моменті вони були необхідні, не могли їх ніде дістати. І тоді міністерство у ручному режимі регулювало постачання препаратів.

Сьогодні такого не буде. Всі препарати повністю є наявні на складах дистриб'юторів, розвозяться аптечною мережею, тому проблеми з цим не виникнуть. Я б хотів би до всіх звернутися: (закликаю – 24 Канал) слухати і довіряти винятково офіційним джерелам, користуватися сайтами і соцмережами МОЗ,

– звернувся міністр.

Електронні рецепти мали ввести ще торік

За словами Віктора Ляшка, МОЗ планувало ввести е-рецепти на антибіотики з 1 квітня 2022 року. Тоді через повномасштабне вторгнення цю процедуру вирішили відтермінувати.

Уже в травні того ж року МОЗ відхилило рецептурний випуск на всі ліки. У серпні постачання медикаментів стабілізувалося. Тож у міністерстві почали повністю контролювати процес випуску ліків по регіонах. І тоді ж відомство скасувало дію пункту постанови про антибіотики та запустило додатковий сервіс електронних рецептів.