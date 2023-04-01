Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, нововведення передбачає лише створення додаткового сервісу електронних рецептів для певної групи препаратів.

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Перелік рецептурних препаратів не змінювали

Насамперед Ляшко пояснив, що питання полягає в тому, що українці повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність і значно спрощують життя.

Є група препаратів, які повинні продаватись за рецептом лікаря. Ця група не змінювалась МОЗ ні до повномасштабної війни, ні зараз,

– каже міністр.

Він розповідає, що 1 квітня 2022 року МОЗ планувало ввести е-рецепти для антибіотиків. Однак через те, що почалось повномасштабне вторгнення впровадження електронних рецептів, як додаткового сервісу для пацієнта, відтермінували.

Аби максимально спростити ситуацію для населення, у травні МОЗ відхилило рецептурний випуск на всі ліки. Натомість коли у серпні постачання медикаментів у виробників стабілізувалось, міністерство почало повністю контролювати процес випуску ліків по регіонах.

Відтак, у серпні 2022 року запустили додатковий сервіс електронних рецептів на антибіотики. З того часу міністерство готувало електронну базу, щоб запустити е-рецепт ще й на всю групу рецептурних препаратів.

Як нововведення спростить життя українцям

Цей електронний рецепт спрощує нам життя. Якщо в людини хронічна хвороба і препарат потрапляє до програми "Доступні ліки" або ж не потрапляє туди, то пацієнт може зв'язатися з лікарем дистанційно й не йти безпосередньо до нього,

– пояснює Ляшко.

Якщо засіб є в електронній системі охорони здоров'я, лікар має право дистанційно виписати на нього рецепт. Таким чином МОЗ зможе реагувати на виклики сьогодення й буде отримувати рецептурні препарати, спираючись на дані електронної бази.

Крім того, міністр наголосив, що відпуск рецептурних препаратів не регулюється запровадженням е-рецепта.

За словами Ляшка, рецептурні препарати в Україні завжди випускалися за рецептом. Однак аптечні мережі користувалися тим, що паперовий рецепт не потрібно було зберігати в аптеці. Це дозволяло аптекам відпускати рецептурні препарати без рецепта.

Також у МОЗ нагадують, що контроль за випуском препаратів не посилився. Ляшко заявив, що електронні рецепти дадуть змогу побачити, як працюють лікарі та на які ліки є найбільший попит. Ба більше, за словами міністра, медиків, які, до прикладу, лікують ГРВІ антибіотиками або протимікробними засобами, будуть відправляти на переатестацію.

"Треба впливати, тому що за самолікуванням криється велика проблема", – резюмував Ляшко.