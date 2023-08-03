В чому проблема

Батькам ніяково говорити з дітьми про статеві органи, якщо свого часу це питання не порушували в їхніх сім'ях. Багато дорослих сподіваються, що про будову тіла, назви статевих органів та їхні функції розкажуть дитині в школі. Однак, згідно з дослідженнями, найкраще діти засвоюють те, про що можуть проговорити з батьками.

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Іноді батьки бояться, що розмови про статеві органи можуть розбестити дитину, наприклад, підштовхнути її до сексу в ранньому віці. Але дослідження свідчать про протилежне: коли батьки заперечують сексуальність дітей, не розмовляють з ними на інтимні теми, намагаються захистити їх, вони самі підштовхують дитину до ранніх експериментів.

У країнах, де не розвинене статеве виховання, кількість вагітностей та абортів серед дівчат від 15 до 19 років набагато вища, ніж там, де з дітьми відкрито говорять про секс та сексуальність.

Деякі батьки думають, що не потрібно вчити дитину правильних назв статевих органів, тому що вона почне вживати ці слова повсюдно. Наприклад, голосно скаже в черзі, що в нього сверблять яєчка. Це правда незручно. Водночас це не привід відкладати розмову, адже стосунки з дитиною важливіші за думку незнайомих людей у ​​черзі.

Інше питання, що з дитиною потрібно обговорювати ще й правила етикету, причому не лише в контексті публічного обговорення статевих органів. Наприклад, можна пояснити дитині, що коли вона кричить про щось на весь магазин, вона заважає іншим, і краще звернутися з питанням до батька.

Чому це важливо

Коли батьки замість медичних назв "пеніс" чи "вульва" кажуть "піся", вони дають дитині зрозуміти, що це щось непристойне, це має багато негативних наслідків.

Дитина може стати жертвою сексуального насильства. Згідно з дослідженнями, педофіли уникають дітей, які знають правильні назви геніталій. Такі діти в курсі, що якщо їх чіпають в інтимних місцях – це не нормально, а хлопцям, які цього не знають, можна навіяти страх і почуття провини, наприклад, сказати: "Якщо ти розкажеш мамі, що я тебе там чіпав, вона вижене тебе з дому, бо ти поганий". У дитини немає можливості проаналізувати, хто тут поганий, він вірить дорослому.

Крім того, діти, які не знають назви органів, не зможуть пояснити, де їх чіпали або що їх змушували зробити, і, швидше за все, взагалі промовчать про те, що сталося.

Дитина не зможе пояснити лікарю, що саме в нього болить. Правильні назви статевих органів – це інструмент, який допоможе дитині точніше сформулювати проблему.

Правильні слова для назви статевих органів допомагають дітям прийняти своє тіло і сформувати нормальне ставлення до сексуальності. Вони зможуть говорити "ні", коли до них хтось чіпляється, і не домагатимуться самі.