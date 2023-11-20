Щоб запобігти цим проблемам, важливо стежити за своєю поставою, вибирати зручний стілець і стіл, і правильно розташовувати на робочому столі клавіатуру, мишу, телефон та інші предмети.

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Правильне сидіння за комп'ютером можна освоїти, але це вимагатиме деякого тренування. Спочатку це може бути незвично, тому що м'язам потрібен час, щоб пристосуватися до нового положення тіла. Однак, ці зусилля допоможуть уникнути болю та проблем зі здоров'ям в майбутньому.

Стіл та стілець

Для зменшення ризику болю в спині важливо мати стілець, який можна регулювати по висоті, нахилу та положенню спинки. У разі відсутності стільця, що регулюється, необхідно вибрати той, який підтримує природні вигини хребта.

Висота стільця має бути такою, щоб ступні торкалися підлоги або підставки для ніг. Стегна мають бути паралельні до підлоги, плечі розслаблені, а зап'ястя та передпліччя прямі, утворюючи L-подібний кут у ліктьовому суглобі. Якщо стілець обертається, не слід повертатись у талії; краще розвернутися всім тілом.

Коліна потрібно зігнути під прямим кутом і тримати їх на рівні стегон або трохи вище. Схрещування ніг не рекомендується, оскільки це може погіршити проблеми з поставою.

Важливо, щоб під столом було достатньо місця для колін, стегон та ступнів. Якщо стіл надто низький, можна підкласти під його ніжки міцні дошки, а якщо занадто високий – відрегулювати висоту стільця та за необхідності використовувати підставку для ніг.

Екран та інші предмети

Екран монітора має розташовуватися на відстані витягнутої руки, щоб верхня частина була приблизно на рівні очей. Неправильна висота монітора може призвести до згинання шиї, що викликає напруження в м'язах, піднімає плечі та чинить тиск на верхню частину грудної клітки. Для запобігання цьому ефекту низький монітор можна поставити на підставку, а для високого – підрегулювати висоту стільця.

Робочі предмети, такі як степлер, документи та телефон, потрібно розміщувати в межах досяжності, щоб не тягнутися за ними. Якщо предмет далеко, не варто сильно нахилятися вперед і скручуватися; краще підвестися і взяти. Якщо ви часто розмовляєте по телефону на роботі рекомендується використовувати навушники або гарнітуру Bluetooth.