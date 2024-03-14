Перш за все потрібно поговорити з партнером чи партнеркою та отримати згоду, це стосується не тільки анального сексу, а будь-якої близькості. Але під час такого проникнення це особливо важливо, бо цього мають хотіти усі учасники. Це зменшить ризики тріщин, розривів та інших травм.

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Як займатись анальним сексом

Заздалегідь спорожніть кишківник. Клізму робити не обовʼязково, але якщо потрібно психологічний спокій, то використайте 300 мілілітрів по 10 – 15 секунд до тих пір, поки вода, яка виходить, не стане чистою.

Запасіться лубрикантом. У прямій кишці не виробляється мастило, без якого ймовірність заробити анальні тріщини сильно підвищується.

Підготуйте вхід. Збудіть партнера та розробіть анальний отвір, поступово застосовуючи пальці. Вводьте та виводьте їх доти, доки не пропаде м'язовий спазм, але будьте обережні з нігтями. Також для цього можна використовувати секс-іграшки.

Надягніть презерватив. Якщо не хочете підхопити інфекції, що передаються статевим шляхом, наприклад, гонорею, сифіліс і навіть ВІЛ, або лікувати запалення уретри в результаті контакту з вмістом кишківника.

Змініть презерватив або промийте іграшку, якщо хочете перейти до іншого виду сексу. І контролюйте, щоб нічого не потрапило в область піхви на член чи іграшку. Інакше може статися зараження кишковою паличкою.

І пам'ятай, що біль – це ненормально, а ознака того, що щось іде не так. Терміново зупиніться та зверніться до лікаря, якщо зʼявились кров'яні виділення.