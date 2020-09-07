Тема антисептиків продовжує бути актуальною. Напевно, зараз у кожного в рюкзаку чи сумці є не просто вологі серветки, а саме антисептики, які здатні знищувати бактерії та віруси.

За останні кілька місяців ми вже звикли, що на вулиці, в магазинах, ТРЦ і на роботі антисептик – наш кращий друг.

Безліч інформації та досліджень допомогли нам навчитись правильно користуватись санітайзерами, правильно їх обирати та навіть робити власні у домашніх умовах.

Ми вже здаємо, що не потрібно дезінфікувати руки кожних 10-15 хвилин, а лише тоді, коли справді необхідно це зробити – наприклад, якщо ви торкались до телефону, столу або мишки загального користування, виходили на вулицю, в магазин, торкались дверних ручок чи кнопок у ліфті, або ж збираєтесь їсти, тоді варто дезінфікувати руки. Про оптимальний вміст спирту в антисептиках, про головні критерії вибору – з цим ми розібрались.

Але також збереглось чимало не до кінця зрозумілих питань та фактів, навколо яких з’явилось багато міфів – чи пересушують антисептики руки, чи можна наносити їх обличчя, скільки насправді його потрібно і як ж правильно – втирати чи дати висохнути антисептику? Пропонуємо розібратись.

Міф: засоби на основі спирту пересушують шкіру.

Правда: використання спирту в чистому вигляді дійсно є шкідливим для шкіряного покрову. Однак антисептик – це не чистий спирт. Його збалансований склад забезпечує якісне очищення без будь-якої шкоди. Гелі з антисептичним ефектом мають у своєму складі зволожуючі речовини, воду та рослинні екстракти, які ефективно захищають шкіру.

Міф: антисептик не може замінити мило.

Правда: дія цих засобів однакова. Різниця лише в тому, що мило додатково видаляє бруд. В свою чергу, антисептик захищає руки тільки від бактерій і вірусів.

Міф: щоб досягти потрібного ефекту, необхідна велика кількість антисептика.

Правда: потрібна лише невеличка кількість антибактеріального засобу. Ретельно обробляйте руки з зовнішньої та внутрішньої поверхні, не забуваючи про зони між пальцями. Антисептик не потрібно витирати, а слід зачекати, поки він висохне.

Міф: антисептики можна наносити на обличчя та використовувати для боротьби з висипами.

Правда: це дуже велика помилка, яка може призвести до проблем зі шкірою. Обличчя потребує особливого догляду, тому застосування звичайних продуктів з антисептичною дією може викликати пересушування та лущення шкіри обличчя. До цього ж, ці продукти є неефективними у боротьбі з висипами.

Міф: всі антисептики однакові.

Правда: це не так. Кожен антисептик вирізняється своїм складом. Купити антисептики можна з різним вмістом спирту, від якого залежить їх ефективність. Не забувайте, що чим більший % спирту, тим ефективніший засіб.