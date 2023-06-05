Про них детально розповів психотерапевт, а нині – військовослужбовець ЗСУ Артем Осипян ексклюзивно для 24 Каналу.

Повний текст інтерв'ю Життя як пастка, свобода – на війні: військовий психолог про синдром постфронтового знецінення

Перший етап – кінець служби, перехід від статусу військового до статусу ветерана, він може починатися ще у військовій частині, людина не одразу повертається додому.

Коли служба добігає кінця, з тих чи інших причин, важливо почати думати про цивільне життя. Це можуть бути абстрактні плани про повернення або більш-менш чіткі плани,

– зазначив психотерапевт.

"На війні люди гублять попередню версію себе"

Другий етап – повернення додому до цивільного життя. Він складається з декількох кроків:

Стабілізація. Просто звикнути до нових умов життя. Потрібно декілька днів або тижнів, аби зрозуміти, усвідомити, де ти і що відбувається. На цьому етапі важливо просто відпочити, дати собі час, зрозуміти свої потреби, почати думати над планами.

Важливим кроком є піклування про себе. Після служби можуть бути труднощі як із фізичним, так і з психічним здоров'ям. Тому важливі фізична реабілітація, відновлення, а також звернення за психологічною допомогою,

– наголосив Артем Осипян.

Відновлення самореалізації. Психотерапевт пояснює, що на війні люди трохи гублять попередню версію себе. Бо шлях розвитку у війську, набуття військових спеціальностей, звань – це окремий процес, окреме життя.

Коли ти повертаєшся до цивільного життя, то фактично починаєш заново, або, як мінімум, намагаєшся інтегрувати свій попередній досвід. І це непростий процес. Ким я буду працювати тут? Чим я буду займатися? Як я можу тут сповідувати свої цінності?

На цьому ж етапі відбувається зміна чи доповнення кола спілкування. Захисник пояснює, що друзі й знайомі, які не дотичні до війни та служби – це теж дуже важливо. Вже окрема тема – це формування сім'ї, вкорінення і романтичні стосунки.

Усі етапи переходу до цивільного життя добре описані у мапі потреба ветеранів, яку розробили фахівці Veteran Hub.



Які етапи проходить військовий після повернення з фронту / Інфографіка Veteran Hub