Після того, як в Україні змінили правила відпуску рецептурних ліків, українці пропонували видалити зі списку хоча б Простинор. Наразі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому це неможливо.

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Вивести медичний препарат з переліку рецептурних неможливо, якщо це рішення виробника, як у випадку з препаратом "Постинор".

Не можна визначати чи може лікарський засіб видаватися без рецепту, якщо виробник цього лікарського засобу, зокрема той, хто подавав його на реєстрацію, визначає засіб рецептурним,

– зазначив Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, безрецептурний відпуск рецептурних препаратів призводить до самолікування, яке потім ускладнює шанси вилікувати пацієнта.

Утім, посилений контроль за відпуском рецептурних препаратів буде після завершення воєнного стану в країні.

"Ми не заходимо в політику якогось жорсткого регулювання без розуміння яка кінцева мета. У нас чітка мета – забезпечити доступність, якість та безоплатність медичної допомоги", – наголосив міністр.

Впровадження електронних рецептів, а також посилений контроль за відпуском рецептурних медикаментів у майбутньому будуть "заводити" в програму реімбурсації, щоб держава могла відшкодувати вартість препарату.

Що треба знати про Постинор

Цей препарат застосовується жінками для запобігання небажаної вагітності. Правозахисниці наголошували, що відпуск цього препарату за рецептом може мати певні негативні психологічні наслідки. Адже часто цей препарат застосовують жінки, які зазнали сексуального насилля, а складнощі із його купівлею можуть завдати ще більшого стресу для потерпілих.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, усі контрацептиви, зокрема екстреного застосування, є гормональними, тому можуть мати серйозний вплив на здоров'я та самопочуття жінки.

Відтак жінкам у екстремальній ситуації слід звертатися за медичною допомогою, яка не обмежується виключно призначенням контрацептива.