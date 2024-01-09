Психологічна допомога від сімейних лікарів

Ймовірність того, що ваш сімейний лікар зможе виявити, діагностувати та надати підтримку, досить висока – наразі кожен третій сімейний лікар готовий надати послуги з ментального здоров'я. За необхідності відбувається скерування до спеціаліста вузького профілю – психолога, психотерапевта або психіатра.

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Як отримати допомогу

Ця послуга є абсолютно безоплатною, оскільки вона здійснюється в рамках Програми медичних гарантій. Вже понад 850 закладів первинної медичної допомоги мають відповідний договір із Національною службою здоров'я України, їх можна переглянути на інтерактивній карті.

Аналогічні дані допоможуть надати оператори "гарячої лінії" НСЗУ – для цього потрібно дзвонити за номером 16-77.

Включення послуги з ментального здоров'я до "первинки" є частиною пріоритетного проєкту Міністерства охорони здоров'я у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" – ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Не треба пояснювати, що ментальне здоров’я наших людей – це і є та сама стійкість, українська стійкість, яка, з одного боку, стала легендою, а з іншого – її саму треба весь час підтримувати. Бо на ній все тримається,

– наголошує перша леді.

Як показало дослідження "Українського інституту майбутнього", втому, нервозність, проблеми зі сном – це найбільш поширені стани для більшості українців. Психологічне виснаження є особливо характерним для жінок середнього віку (36 – 50 років).

Інтеграція послуги з ментального здоров'я в систему первинної медичної допомоги є компонентом пріоритетного проєкту Міністерства охорони здоров'я України у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я – ініціативи першої леді Олени Зеленської. Комунікаційний супровід реалізується за підтримки ВООЗ, Уряду Канади, Міжнародного медичного корпусу.