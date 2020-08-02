Понад тисяча хворих п'яту добу поспіль: поширення COVID-19 в областях України
Від учора коронавірусну хворобу діагностували у 1 112 українців – захворюваність тримається на високому рівні. Зареєстрували 16 летальних випадків, натомість видужали 235 пацієнтів.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.
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Загалом в Україні з початку епідемії захворіли на коронавірусну хворобу 72 168 людей. З них 39 543 пацієнтів одужали, а 1 725 – померли від ускладнень. Наразі активних хворих, тобто тих, що продовжують боротись з недугою – 30 900 людей.
Коронавірус в областях України 2 серпня:
- Львівська область – 9 783;
- Київ – 8 452;
- Рівненська область – 6 195;
- Чернівецька область – 6 061;
- Закарпатська область – 5 267;
- Івано-Франківська область – 4 795;
- Волинська область – 3 888;
- Київська область – 3 823;
- Харківська область – 3 862;
- Одеська область – 3 414;
- Тернопільська область – 3 086;
- Вінницька область – 2 790;
- Житомирська область – 1 921;
- Дніпропетровська область – 1 421;
- Хмельницька область – 1 180;
- Черкаська область – 949;
- Донецька область – 898;
- Чернігівська область – 883;
- Запорізька область – 923;
- Кіровоградська область – 710;
- Миколаївська область – 621;
- Сумська область – 529;
- Полтавська область – 459;
- Херсонська область – 230;
- Луганська область – 128.
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