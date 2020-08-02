Від учора коронавірусну хворобу діагностували у 1 112 українців – захворюваність тримається на високому рівні. Зареєстрували 16 летальних випадків, натомість видужали 235 пацієнтів.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.

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Загалом в Україні з початку епідемії захворіли на коронавірусну хворобу 72 168 людей. З них 39 543 пацієнтів одужали, а 1 725 – померли від ускладнень. Наразі активних хворих, тобто тих, що продовжують боротись з недугою – 30 900 людей.

Коронавірус в областях України 2 серпня:

Львівська область – 9 783;

Київ – 8 452;

Рівненська область – 6 195;

Чернівецька область – 6 061;

Закарпатська область – 5 267;

Івано-Франківська область – 4 795;

Волинська область – 3 888;

Київська область – 3 823;

Харківська область – 3 862;

Одеська область – 3 414;

Тернопільська область – 3 086;

Вінницька область – 2 790;

Житомирська область – 1 921;

Дніпропетровська область – 1 421;

Хмельницька область – 1 180;

Черкаська область – 949;

Донецька область – 898;

Чернігівська область – 883;

Запорізька область – 923;

Кіровоградська область – 710;

Миколаївська область – 621;

Сумська область – 529;

Полтавська область – 459;

Херсонська область – 230;

Луганська область – 128.