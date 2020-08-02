Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали у 1112 украинцев – заболеваемость держится на высоком уровне. Зарегистрировали 16 летальных случаев, зато выздоровели 235 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.

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Всего в Украине с начала эпидемии заболели коронавирусной болезнью 72 168 человек. Из них 39 543 пациентов выздоровели, а 1725 – умерли от осложнений. Сейчас активных больных, то есть тех, которые продолжают бороться с недугом – 30 900 человек.

Коронавирус в областях Украины 2 августа:

Львовская область – 9783;

Киев – 8452;

Ровненская область – 6195;

Черновицкая область – 6061;

Закарпатская область – 5267;

Ивано-Франковская область – 4795;

Волынская область – 3888;

Киевская область – 3823;

Харьковская область – 3862;

Одесская область – 3414;

Тернопольская область – 3086;

Винницкая область – 2790;

Житомирская область – 1921;

Днепропетровская область – 1421;

Хмельницкая область – 1180;

Черкасская область – 949;

Донецкая область – 898;

Черниговская область – 883;

Запорожская область – 923;

Кировоградская область – 710;

Николаевская область – 621;

Сумская область – 529;

Полтавская область – 459;

Херсонская область – 230;

Луганская область – 128.

Внимание! В статистике отсутствуют данные с оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.