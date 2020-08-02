Более тысячи больных пятые сутки подряд: распространение COVID-19 в областях Украины
Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали у 1112 украинцев – заболеваемость держится на высоком уровне. Зарегистрировали 16 летальных случаев, зато выздоровели 235 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.
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Всего в Украине с начала эпидемии заболели коронавирусной болезнью 72 168 человек. Из них 39 543 пациентов выздоровели, а 1725 – умерли от осложнений. Сейчас активных больных, то есть тех, которые продолжают бороться с недугом – 30 900 человек.
Коронавирус в областях Украины 2 августа:
- Львовская область – 9783;
- Киев – 8452;
- Ровненская область – 6195;
- Черновицкая область – 6061;
- Закарпатская область – 5267;
- Ивано-Франковская область – 4795;
- Волынская область – 3888;
- Киевская область – 3823;
- Харьковская область – 3862;
- Одесская область – 3414;
- Тернопольская область – 3086;
- Винницкая область – 2790;
- Житомирская область – 1921;
- Днепропетровская область – 1421;
- Хмельницкая область – 1180;
- Черкасская область – 949;
- Донецкая область – 898;
- Черниговская область – 883;
- Запорожская область – 923;
- Кировоградская область – 710;
- Николаевская область – 621;
- Сумская область – 529;
- Полтавская область – 459;
- Херсонская область – 230;
- Луганская область – 128.
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