У Меган Ройл з Великобританії виявили меланому у 29 років, у 2019 році. Відтоді вона пройшла 9 курсів імунотерапії. Дівчина навіть вирішила заморозити яйцеклітини, бо завжди мріяла мати дітей.

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Я не можу пояснити, як і чому це сталося. Я прожила 2 роки з думкою, що у мене рак, пройшла лікування, а потім мені сказали, що раку взагалі не було,

– розповіла Меган.



Меган поділилась своєю історією з журналістами / Фото PA Media

Як виявили "рак" у дівчини

У 2019 році дівчина пішла до дерматолога, бо родимка на її плечі збільшилася в розмірах, почала свербіти і вкрилася кіркою.

Лікарі провели біопсію і повідомили, що у неї меланома – рак, який поширюється на інші частини тіла. Далі жінку направили в спеціалізоване онкологічне відділення Королівської лікарні Марсдена, де перевірили біопсію і підтвердили діагноз.

Після висічення тканини завширшки 2 сантиметри для видалення "раку" Меган пройшла додатково 9 циклів лікування імунотерапією, яка потенційно могла вплинути на фертильність пацієнтки, а тому вона вирішила зберегти яйцеклітини.



Рука дівчини після висічення "раку" / Фото PA Media

Коли з'ясувалось, що діагноз неправильний

А ось повідомлення про те, що в неї немає жодних ознак раку застала жінку на півночі країни, куди вона поїхала випадково, через пандемію театр у її місті призупинив роботу.

Ви можете подумати, що першою моєю емоцією було полегшення, і в якомусь сенсі так воно і було, але сильнішими були розчарування і гнів,

– зізналася Меган.

І попри те, що жінка отримала компенсації від трастів Фонду охорони здоров'я Ройал Марсден та Імперського коледжу Національної служби охорони здоров'я (NHS), оскільки обидва некоректно розтлумачили результати її аналізів, жінка відчуває себе розчарованою.