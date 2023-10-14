Це показали останні дані дослідження проведеного в Німеччині, його результати повідомили на конгресі Європейської академії дерматології та венерології (EADV).
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У 2020 році немеланомний рак став причиною 78% усіх випадків раку шкіри, що призвело до понад 63 700 смертей. І навпаки, меланома спричинила приблизно 57 000 летальних випадків у тому ж році. Отже, значно вища захворюваність на немеланомний рак (НМРШ) призвела до значного загального впливу на статистику захворюваності.
Ми повинні донести до відома, що не тільки меланома може бути смертельною, але й НМРШ. Важливо відзначити, що люди з високим рівнем меланіну також перебувають в групі ризику і помирають від раку шкіри,
– наголосив провідний автор дослідження, професор Тьєррі Пассерон.
Тож, учені вважають, що слід впроваджувати ефективні стратегії для зменшення смертності від усіх видів раку шкіри і однаково з пересторогою та всією серйозністю ставитись до усіх видів раку шкіри.