У пологовому будинку Тернополя після екстреного кесаревого розтину померла громадянка Замбії. У неї підтвердили наявність COVID-19.

Лікарі змогли зберегти дитині життя, повідомляє Коронавірус Тернопіль інфо.

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Жінці було 29 років. Поки що немає інформації про те, чи мала вона якісь супутні захворювання. Також невідомо, коли у породіллі виявили наявність коронавірусу – до пологів чи посмертно.

У Тернополі в післяпологовому періоді, після екстреного кесаревого розтину, померла громадянка Замбії. Жінці було 29 років. В неї діагностували коронавірус. Дитину вдалося врятувати. Жінка померла. Висловлюємо співчуття рідним і близьким,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що станом на ранок 26 серпня в Тернопільській області зареєстрували 5 100 випадків зараження COVID-19. 60 пацієнтів померли, але 2863 людей одужали.

О 10:00 ранку у лікарнях Тернополя перебували 122 інфікованих коронавірусом.