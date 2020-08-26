У пологовому будинку Тернополя померла іноземка з коронавірусом
У пологовому будинку Тернополя після екстреного кесаревого розтину померла громадянка Замбії. У неї підтвердили наявність COVID-19.
Лікарі змогли зберегти дитині життя, повідомляє Коронавірус Тернопіль інфо.
До теми Жертви COVID-19 в Україні: скільки людей померли від початку пандемії
Жінці було 29 років. Поки що немає інформації про те, чи мала вона якісь супутні захворювання. Також невідомо, коли у породіллі виявили наявність коронавірусу – до пологів чи посмертно.
У Тернополі в післяпологовому періоді, після екстреного кесаревого розтину, померла громадянка Замбії. Жінці було 29 років. В неї діагностували коронавірус. Дитину вдалося врятувати. Жінка померла. Висловлюємо співчуття рідним і близьким,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що станом на ранок 26 серпня в Тернопільській області зареєстрували 5 100 випадків зараження COVID-19. 60 пацієнтів померли, але 2863 людей одужали.
О 10:00 ранку у лікарнях Тернополя перебували 122 інфікованих коронавірусом.