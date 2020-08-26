В роддоме Тернополя после экстренного кесарева сечения умерла гражданка Замбии. У нее подтвердили наличие COVID-19.

Врачи смогли сохранить ребенку жизнь, сообщает Коронавирус Тернополь инфо.

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Женщине было 29 лет. Пока нет информации о том, имела ли она какие-то сопутствующие заболевания. Также неизвестно, когда у роженицы обнаружили наличие коронавируса – до родов или посмертно.

В Тернополе в послеродовой период, после экстренного кесарева сечения, умерла гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка удалось спасти. Женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на утро 26 августа в Тернопольской области зарегистрировали 5 100 случаев заражения COVID-19. 60 пациентов умерли, но 2863 людей выздоровели.

В 10:00 утра в больницах Тернополя находились 122 инфицированных коронавирусом.