Нове дослідження ПМС

У дослідженні Інституту глобальної охорони здоров'я Барселони та Університету Бергена брали участь 1069 жінок віком від 18 до 49 років з Норвегії та Швеції. Вони заповнили анкету, у якій відповіли питання про те, з якими симптомами передменструального синдрому вони стикаються.

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Щоб оцінити взаємозв'язок ПМС та зелених насаджень поруч із місцем проживання жінок, вчені скористалися нормалізованим індексом рослинності (NDVI), а також досліджували рівень забруднення повітря.

Природа сприяє зменшенню симптомів ПМС

Коли фахівці зіставили всі дані, вони виявили, що учасниці, які все життя мешкають у районах з найбільшою кількістю зелених насаджень – тобто поряд з лісами, парками, полями, – значно рідше відчувають симптоми ПМС у порівнянні з жінками, які проживають у менш сприятливих екологічних умовах. Близькість природи сприяє зменшенню таких проблем, як тривожність, депресія, порушення сну, здуття живота та біль у молочних залозах.

На думку вчених, пояснення цього феномену може бути досить простим: стрес посилює симптоми ПМС, а сприятливі екологічні умови сприяють його зниженню внаслідок зменшення рівня кортизолу. Цей гормон стресу пов'язаний з підвищенням рівня прогестерону, який впливає на виникнення симптомів передменструального синдрому.

Втім, є серйозний нюанс: сприятливий ефект природи створюється лише в тому випадку, якщо жінка живе у "зелених" районах тривалий час. Короткочасне перебування поруч із природою, наприклад, під час відпустки, жодного зниження симптомів ПМС не дає.