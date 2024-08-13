Про це свідчать результати дослідження Американського товариства раку, опубліковані в Lancet Public Health.
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Деталі дослідження
Усього у ході дослідження було проаналізувано дані майже 24 мільйонів пацієнтів, які хворіли на рак. Дані зібрані в США за останні 20 років.
17 різних видів раку стали більш поширеними серед молодих людей,
– ідеться у статті.
Так, люди, народжені в 1990 році, мають в 2 – 3 рази вищий ризик захворіти на рак тонкого кишківника, щитовидної залози, нирок та підшлункової залози, ніж їх батьки.
Також вчені побачили, що прдставники покоління Х та міленіалів частіше хворіли на рак саме у молодшому віці.
Причини, чому рак молодшає
Серед причин такого стрімкого зростання захворюваності учені визначили зміну сучасного способу життя.
"Нездорове харчування та низька фізична активність – ключові фактори ризику. 10 із 17 виявлених видів раку тісно пов'язані з ожирінням, особливо в дитячому та підлітковому віці", – наголосили дослідники.
Також на статистику могло вплинути споживання ультраоброблених продуктів.
А зловживання алкоголем, особливо серед молодих жінок, призвело до помітного збільшення кількості випадків раку печінки і стравоходу. Натомість серед чоловіків зросла статистика захворюваності на рак, пов'язаний з ВІЛ-інфекцією.
Яка статистика раку навпаки впала
Учені встановли, що деякі види раку навпаки стають менш поширеними серед молодих поколінь. Наприклад, ризик розвитку раку легень зменшився завдяки успішним кампаніям проти паління.