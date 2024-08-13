Про це свідчать результати дослідження Американського товариства раку, опубліковані в Lancet Public Health.

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Довідково. Поколінь X – це люди, народжені в 1965 – 1980 роках, а міленіали – народжені в 1981 – 1996 роках.

Деталі дослідження

Усього у ході дослідження було проаналізувано дані майже 24 мільйонів пацієнтів, які хворіли на рак. Дані зібрані в США за останні 20 років.

17 різних видів раку стали більш поширеними серед молодих людей,

– ідеться у статті.

Так, люди, народжені в 1990 році, мають в 2 – 3 рази вищий ризик захворіти на рак тонкого кишківника, щитовидної залози, нирок та підшлункової залози, ніж їх батьки.

Також вчені побачили, що прдставники покоління Х та міленіалів частіше хворіли на рак саме у молодшому віці.

Причини, чому рак молодшає

Серед причин такого стрімкого зростання захворюваності учені визначили зміну сучасного способу життя.

"Нездорове харчування та низька фізична активність – ключові фактори ризику. 10 із 17 виявлених видів раку тісно пов'язані з ожирінням, особливо в дитячому та підлітковому віці", – наголосили дослідники.

Також на статистику могло вплинути споживання ультраоброблених продуктів.

А зловживання алкоголем, особливо серед молодих жінок, призвело до помітного збільшення кількості випадків раку печінки і стравоходу. Натомість серед чоловіків зросла статистика захворюваності на рак, пов'язаний з ВІЛ-інфекцією.

Яка статистика раку навпаки впала

Учені встановли, що деякі види раку навпаки стають менш поширеними серед молодих поколінь. Наприклад, ризик розвитку раку легень зменшився завдяки успішним кампаніям проти паління.

Зауважте. Люди, народжені в 1990 році, мають у 5 разів менший ризик розвитку раку легень, ніж ті, хто народився в 1955 році.