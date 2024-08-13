Об этом свидетельствуют результаты исследования Американского общества рака, опубликованные в Lancet Public Health.

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Справочно. Поколений X – это люди, рожденные в 1965 – 1980 годах, а миллениалы – рожденные в 1981 – 1996 годах.

Детали исследования

Всего в ходе исследования были проанализированы данные почти 24 миллионов пациентов, которые болели раком. Данные собраны в США за последние 20 лет.

17 различных видов рака стали более распространенными среди молодых людей,

– говорится в статье.

Так, люди, рожденные в 1990 году, имеют в 2 – 3 раза выше риск заболеть раком тонкого кишечника, щитовидной железы, почек и поджелудочной железы, чем их родители.

Также ученые увидели, что представители поколения Х и миллениалов чаще болели раком именно в младшем возрасте.

Причины, почему рак молодеет

Среди причин такого стремительного роста заболеваемости ученые определили изменение современного образа жизни.

"Нездоровое питание и низкая физическая активность – ключевые факторы риска. 10 из 17 выявленных видов рака тесно связаны с ожирением, особенно в детском и подростковом возрасте", – отметили исследователи.

Также на статистику могло повлиять потребление ультраобработанных продуктов.

А злоупотребление алкоголем, особенно среди молодых женщин, привело к заметному увеличению количества случаев рака печени и пищевода. Зато среди мужчин выросла статистика заболеваемости раком, связанный с ВИЧ-инфекцией.

Какая статистика рака наоборот упала

Ученые установили, что некоторые виды рака наоборот становятся менее распространенными среди молодых поколений. Например, риск развития рака легких уменьшился благодаря успешным кампаниям против курения.

Заметьте. Люди, рожденные в 1990 году, имеют в 5 раз меньший риск развития рака легких, чем те, кто родился в 1955 году.