Об этом свидетельствуют результаты исследования Американского общества рака, опубликованные в Lancet Public Health.
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Детали исследования
Всего в ходе исследования были проанализированы данные почти 24 миллионов пациентов, которые болели раком. Данные собраны в США за последние 20 лет.
17 различных видов рака стали более распространенными среди молодых людей,
– говорится в статье.
Так, люди, рожденные в 1990 году, имеют в 2 – 3 раза выше риск заболеть раком тонкого кишечника, щитовидной железы, почек и поджелудочной железы, чем их родители.
Также ученые увидели, что представители поколения Х и миллениалов чаще болели раком именно в младшем возрасте.
Причины, почему рак молодеет
Среди причин такого стремительного роста заболеваемости ученые определили изменение современного образа жизни.
"Нездоровое питание и низкая физическая активность – ключевые факторы риска. 10 из 17 выявленных видов рака тесно связаны с ожирением, особенно в детском и подростковом возрасте", – отметили исследователи.
Также на статистику могло повлиять потребление ультраобработанных продуктов.
А злоупотребление алкоголем, особенно среди молодых женщин, привело к заметному увеличению количества случаев рака печени и пищевода. Зато среди мужчин выросла статистика заболеваемости раком, связанный с ВИЧ-инфекцией.
Какая статистика рака наоборот упала
Ученые установили, что некоторые виды рака наоборот становятся менее распространенными среди молодых поколений. Например, риск развития рака легких уменьшился благодаря успешным кампаниям против курения.