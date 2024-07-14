Сімейна лікарка Марія Вітковська розповіла 24 Каналу, що робити у такій ситуації. Також вона дала кілька порад, які допоможуть охолодити організм.

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Що робити в аномальну спеку

Перша й найважливіша порада – споживати достатньо рідини. Дуже багато людей забувають пити воду, а це дуже потрібно, бо в таку спеку вода з нашого організму активно випаровується.

Можна додатково охолоджувати себе за допомогою різних водних процедур. У пригоді стануть басейни, ванна, душ.

Рекомендую не виходити на прямі сонячні промені, бо це підвищує ризики теплового й сонячного удару. Раджу додатково заморозити воду, і коли немає світла, використовувати її для охолодження. Наприклад, вентилятори, які працюють від Power Bank, можна ставити навпроти пляшок з водою, і так створити собі домашній кондиціонер,

– розповіла Марія Вітковська.

Дітей у таку спеку бажано не виводити на вулицю, або перебувати з ними лише в тіні. Крім цього, не забувайте давати їм пити воду, а навіть невеликий басейн може суттєво допомогти.

Чи збільшились звернення до лікарів

Досить часто люди скаржаться на харчові отруєння. Вони пов'язані з тим, що тривалий час немає світла, продукти можуть зіпсуватися і призвести до отруєнь. Також звертаються люди з серцево-судинними захворюваннями, адже аномальна спека пришвидшує розширення судин.

Через перепад атмосферного тиску та ще й артеріального фіксуємо запаморочення, головний біль, слабкість. Додатково стрес, адже українці стресують через війну, відключення світла – все це фактори, які підвищують температуру тіла,

– наголосила сімейна лікарка.

Тож старайтеся уникати стресових ситуацій і не перенавантажуватися в ці спекотні дні.