Семейный врач Мария Витковская рассказала 24 Каналу, что делать в такой ситуации. Также она дала несколько советов, которые помогут охладить организм.
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Что делать в аномальную жару
Первый и самый важный совет – потреблять достаточно жидкости. Очень многие люди забывают пить воду, а это очень нужно, потому что в такую жару вода из нашего организма активно испаряется.
Можно дополнительно охлаждать себя с помощью различных водных процедур. Пригодятся бассейны, ванна, душ.
Рекомендую не выходить на прямые солнечные лучи, потому что это повышает риски теплового и солнечного удара. Советую дополнительно заморозить воду, и когда нет света, использовать ее для охлаждения. Например, вентиляторы, которые работают от Power Bank, можно ставить напротив бутылок с водой, и так создать себе домашний кондиционер,
– рассказала Мария Витковская.
Детей в такую жару желательно не выводить на улицу, или находиться с ними только в тени. Кроме этого, не забывайте давать им пить воду, а даже небольшой бассейн может существенно помочь.
Увеличились ли обращения к врачам
Довольно часто люди жалуются на пищевые отравления. Они связаны с тем, что длительное время нет света, продукты могут испортиться и привести к отравлениям. Также обращаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь аномальная жара ускоряет расширение сосудов.
Из-за перепада атмосферного давления да еще и артериального фиксируем головокружение, головную боль, слабость. Дополнительно стресс, ведь украинцы стрессируют из-за войны, отключение света – все это факторы, которые повышают температуру тела,
– отметила семейный врач.
Поэтому старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не перегружаться в эти жаркие дни.