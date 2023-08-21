До такого висновку дійшли вчені з Технологічного університету Суінберна. Завдання дослідження полягало у тому, щоб з'ясувати, як справедливість під час розподілу обов'язків може впливати на сексуальне бажання.

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Нове дослідження жіночого лібідо

У ньому взяли участь 299 австралійок віком від 18 до 39 років. Їм поставили питання, що стосуються їхніх стосунків та сексуального бажання. Вони включали оцінку роботи по дому, розумового навантаження (наприклад, хто зазвичай пам'ятає всі дні народження, зможе перерахувати вміст комори, в курсі, куди телефонувати, щоб викликати сантехніка, і так далі) і у кого в парі зазвичай більше вільного часу.

Розподіл обов'язків впливає на сексуальне бажання жінок

Виявилося, що інтимне життя насичене в тих парах, де чоловіки готові брати на себе більше фізичного та розумового навантаження під час вирішення побутових питань. Також свою роль відіграє, наприклад, наявність дітей. Якщо турбота про дітей лягає в основному на плечі жінки, це призводить до зниження справедливості у відносинах і, отже, до зниження сексуального потягу з її боку.

Крім того, дослідження показало, що чим довше пара перебуває є у відносинах, тим більш несправедливими вони стають. Це також призводить до зниження лібідо у жінок.

Дослідження свідчить, що низьке лібідо в жінок – це її не особиста проблема. Це швидше проблема, яка вимагає зусиль з боку обох партнерів.