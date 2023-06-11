Так, щоб убезпечити себе і своїх близьких ми маємо набути нових знань і навичок. Відомий лікар Євген Комаровський в ексклюзиві 24 Каналу розповів про основні моменти, які можуть врятувати вам життя.

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Які загрози є для українців

Внаслідок тероризму росіян кубометри води розлилися з Каховського водосховища. За собою вони понесли змиття каналізації, різних хімікатів тощо. Відтак, насамперед увагу треба звернути на питну воду. Це найголовніше, оскільки там можуть міститися у величезній концентрації збудники різних інфекційних хвороб:

сальмонельоз;

дизентерія;

кишкова паличка;

гепатит А.

Утім, вони не передаються через повітря й викликати серйозну хворобу можуть лише, якщо потраплять в організм з їжею або ж через обробку рук і посуду неякісною водою.

Євген Комаровський "Є стандартні правили харчової безпеки й дезінфекції води. І якщо іноді ми можемо ними нехтувати, то зараз це має стати базовими знаннями кожної людини."

Зокрема, це дуже важливо для людей, які мають слабкий імунний захист проти кишкових інфекцій. Мовиться насамперед про дітей до 6 років. Вони є найвразливішою категорією населення, тому треба звернути на них першочергову увагу.

Комаровський дав поради, як убезпечити здоров'я на тлі трагедії на Каховській ГЕС: дивіться відео

Найпростіші способи дезінфікувати воду вдома

Люди часто використовують воду з-під крана. Там усунені різні шкідливі домішки, але бактеріальної чистоти може й не бути. Найімовірніше, зараз до неї додаватимуть різні додаткові реагенти.

Проте наразі кількість шкідливих бактерій у воді, яку використовують для забору, настільки велика, що ризики є навіть у водопровідній воді. Що важливо, великий ризик має також вживання води з колодязя. Відтак, найбезпечнішим є вживання пляшкової води.

Утім, ви можете продезінфікувати воду з-під крана. Є кілька простих способів:

кип'ятіння;

Євген Комаровський " Усе, окрім пляшкової води має піддаватися дезінфекції. Найпростіший спосіб дезінфекції, це кип'ятіння. 4 – 5 хвилин – це стандарт після якого точно не залишиться нічого. Отже, давайте кип'ятити – це важливо й ефективно ".

використання спеціальних засобів, наприклад, таблетки для дезінфекції води. Сьогодні вони мають бути у кожної людини;

використання гіпохлориту натрію.

Зверніть увагу! Гіпохлорит натрію – міститься у білизні, яку ви купуєте для відбілювання одягу. Однак багато компаній випускають цей засіб не з гіпохлоритом натрію, а іншими компонентами. Відтак, перед тим як купити білизну для дезінфекції слід уважно прочитати її склад. Найімовірніше там буде гіпохлорит натрію у концентрації 15 – 30%.

Як приготувати:

У 3 – 3,5 літри води додайте 5 мілілітрів білизни, яка має гіпохлорит натрію у концентрації 15 – 30%. Тепер ця вода придатна для використання у побутових справах, як-от миття посуду. Ба більше, навіть якщо вона потрапить до рота, то не є небезпечною.



Що робити, коли немає води / Інфографіка 24 Каналу

Крім того, під час купання теж слід бути дуже обережним. Найбільші ризики пов'язані з дітьми. Так, дорослі розуміють, що в душі не треба облизувати губи й ковтати цю воду, але діти не можуть це зробити. Отже, краще допомогти дитині прийняти ванну та простежити, щоб вода не потрапляла на обличчя.

До речі, зверніть увагу на чищення зубів. Це треба робити пляшковою, кип'яченою або продезінфікованою водою.

Як виявити інфекцію та що робити перед зверненням до лікаря

Найпоширенішими ознаками інфекцій буде діарейний синдром: нудота, блювання, пронос. Однак це не говорить про те, що людина важко захворіла. Тут головне – не допустити зневоднення, а значить пити багато рідини.

Також лікар радить ізолювати потенційного хворого та виділити йому окремий посуд. До того ж важливо дезінфікувати усе поряд з ним.

Важливо! Не займайтеся самолікуванням. За можливості одразу зверніться за кваліфікованою медичною допомогою.

Рани та переохолодження під час повені

Під час повені українці змушені спускатися у воду, щоб урятувати себе й найдорожчих. Звісно, у такі критичні моменти життя різні подряпини на шкірі відходять на другий план. Однак варто пам'ятати, що у воді ця ранка може інфікуватися і тоді знадобиться лікування.

Євген Комаровський " Якщо у вас є подряпини на шкірі й ви вимушені лізти у цю води, то необхідно її заклеїти звичайним бактерицидним пластирем. За першої нагоди одяг, який був у цій воді, треба попрати за максимально можливої температури для нього. А потім висушити на сонці, адже сонячні промені можуть додатково дезінфікувати ".

Перше правило обробки рани – промити її чистою водою, за можливості мильною. Звичайне мило – це чудовий дезінфекційний засіб.

Що робити, якщо відчуваєте ознаки переохолодження

Під час тривалого перебування у воді можна отримати переохолодження. Утім, на дворі червень, тому критичного переохолодження українці не мали б отримати. У випадку, якщо ви відчуваєте холод – тепло одягніться та випийте гарячого чаю.

Головне, якщо у вас переохолодження – у жодному разі не вживайте алкоголь. Його можна використовувати для дезінфекції рани, але не внутрішньо.

Як боротися зі стресом

За півтора року повномасштабного вторгнення окупанти наробили безліч лиха на території нашої держави. Кожного разу ми опиняємося перед фактом, що у зла Росії немає кордонів. На жаль, теракт на Каховській ГЕС став черговим підтвердженням.

Як українці можуть допомогти собі:

дозувати негативну інформацію: обмежити кількість негативу, який читаєте. Натомість поспілкуватися з близькими;

якщо поруч з вами перебуває людина, яка негативно впливає на ваш стан – обмежте з нею спілкування;

якщо після перегляду певного контенту вам стає погано – обмежте його присутність у вашому житті.

Євген Комаровський " Ми можемо оточити себе людьми й триматися за тих хто посміхається, зберігає оптимізм і дає нам надію ".

На жаль, негативна інформація розповсюджується у мережі швидше за спроби заспокоїти. Однак усім українцям слід пам'ятати, що ми є один в одного. Отже, тримаймося, віримо у потужні Збройні Сили України та наближаємо перемогу над ворогом.