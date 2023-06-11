Так, чтобы обезопасить себя и своих близких мы должны приобрести новые знания и навыки. Известный врач Евгений Комаровский в эксклюзиве 24 Канала рассказал об основных моментах, которые могут спасти вам жизнь.
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Какие угрозы для украинцев
В результате терроризма россиян кубометры воды разлились из Каховского водохранилища. За собой они понесли смывание канализации, разных химикатов и т.д. Следовательно, прежде всего внимание следует обратить на питьевую воду. Это самое главное, поскольку там могут содержаться в огромной концентрации возбудители различных инфекционных заболеваний:
- сальмонеллез;
- дизентерия;
- кишечная палочка;
- гепатит А.
Впрочем, они не передаются через воздух и вызывать серьезную болезнь могут только, если попадут в организм с пищей или из-за обработки рук и посуды некачественной водой.
Евгений Комаровский
"Есть стандартные правила пищевой безопасности и дезинфекции воды. И если иногда мы можем ими пренебрегать, то сейчас это должно стать базовыми знаниями каждого человека."
В частности, это очень важно для людей, имеющих слабую иммунную защиту против кишечных инфекций. Речь идет прежде всего о детях до 6 лет. Они являются самой уязвимой категорией населения, поэтому нужно обратить на них первостепенное внимание.
Комаровский дал советы, как обезопасить здоровье на фоне трагедии на Каховской ГЭС: смотрите видео
Самые простые способы дезинфицировать воду дома
Люди часто используют воду из-под крана. Там устранены разные вредные примеси, но бактериальной чистоты может и не быть. Скорее всего, сейчас к ней будут добавлять разные дополнительные реагенты.
Однако пока количество вредных бактерий в воде, используемых для забора, настолько велико, что риски есть даже в водопроводной воде. Что немаловажно, большой риск имеет также употребление воды из колодца. Следовательно, самым безопасным является употребление бутылированной воды.
Впрочем, вы можете продезинфицировать воду из крана. Есть несколько простых способов:
- кипячение;
Евгений Комаровский
"Все, кроме бутылированной воды, должно подвергаться дезинфекции. Самый простой способ дезинфекции, это кипячение. 4 – 5 минут – это стандарт, после которого точно не останется ничего. Итак, давайте кипятить – это важно и эффективно".
- использование специальных средств, например таблетки для дезинфекции воды. Сегодня они должны быть у каждого человека;
- использование гипохлорита натрия
Как приготовить:
В 3 – 3,5 литра воды добавьте 5 миллилитров отбеливателя, имеющего гипохлорит натрия в концентрации 15 – 30%. Теперь эта вода пригодна для использования в бытовых делах, таких как мытье посуды. Более того, даже если она попадет в рот, то не опасна.
Что делать, когда нет воды / Инфографика 24 Канала
Кроме того, во время купания тоже следует быть очень аккуратным. Наибольшие риски связаны с детьми. Да, взрослые понимают, что в душе не надо облизывать губы и проглатывать эту воду, но дети не могут это сделать. Итак, лучше помочь ребенку принять ванночку и проследить, чтобы вода не попадала на лицо.
Кстати говоря, обратите внимание на чистку зубов. Это нужно делать бутылированной, кипяченой или продезинфицированной водой.
Как обнаружить инфекцию и что делать перед обращением к врачу
Самыми распространенными признаками инфекций будет диарейный синдром: тошнота, рвота, диарея. Однако это не говорит о том, что человек тяжело заболел. Здесь главное – не допустить обезвоживания, а значит пить много жидкости.
Также врач советует изолировать потенциального больного и выделить ему отдельную посуду. Вдобавок важно дезинфицировать все рядом с ним.
Раны и переохлаждение во время наводнения
Во время наводнения украинцы вынуждены спускаться в воду, чтобы спасти себя и самых близких. Конечно, в такие критические моменты жизни разные царапины на коже отходят на второй план. Однако следует помнить, что в воде эта ранка может инфицироваться и тогда потребуется лечение.
Евгений Комаровский
"Если у вас есть царапины на коже и вы вынуждены лезть в эту воду, то необходимо ее заклеить обычным бактерицидным пластырем. При первой возможности одежду, которая была в этой воде, надо постирать при максимально возможной температуре для нее. А потом высушите на солнце, ведь солнечные лучи могут дополнительно дезинфицировать".
Первое правило обработки раны – промыть ее чистой водой, по возможности мыльной. Обычное мыло – это отличное дезинфицирующее средство.
Что делать, если чувствуете признаки переохлаждения
При продолжительном пребывании в воде можно получить переохлаждение. Впрочем, на дворе июнь, поэтому критического переохлаждения украинцы не должны получить. В случае, если вы чувствуете холод – тепло оденьтесь и выпейте горячий чай.
Как бороться со стрессом
За полтора года полномасштабного вторжения оккупанты наделали множество бед на территории нашего государства. Каждый раз мы оказываемся перед фактом, что у зла России нет границ. К несчастью, теракт на Каховской ГЭС стал очередным подтверждением.
Как украинцы могут помочь себе:
- дозировать отрицательную информацию: ограничить количество читаемого негатива. Вместо этого пообщаться с близкими;
- если рядом с вами находится человек, негативно влияющий на ваше состояние – ограничьте с ним общение;
- если после просмотра определенного контента вам становится плохо – ограничьте его присутствие в вашей жизни.
Евгений Комаровский
"Мы можем окружить себя людьми и держаться за тех, кто улыбается, сохраняет оптимизм и дает нам надежду".
К сожалению, негативная информация распространяется в сети скорее попыток успокоить. Однако всем украинцам следует помнить, что мы есть друг у друга. Итак, держимся, верим в мощные Вооруженные Силы Украины и приближаем победу над врагом.