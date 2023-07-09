Що краще їсти натщесерце

Солодкі пластівці та суміші граноли – не найкращий вибір для сніданку, оскільки в них багато доданого цукру. Замість солодких пластівців або граноли можна з'їсти цільнозернові пластівці. Це варіант здорового сніданку, оскільки в них є клітковина, вітаміни групи B, фолієва кислота, залізо та магній.

Також на тему Виявили ще одну користь від споживання овочів та фруктів

Щоб було солодше, можна додати свіжі фрукти, наприклад, банан або ягоди. Або налити напівжирне, 1% або знежирене молоко, нежирний йогурт без цукру і ароматизаторів, наприклад грецький.

Якщо ви любите яйця, можна приготувати їх на сніданок, але краще без додавання солі чи жиру. Наприклад, варені яйця без солі або омлет без вершкового масла та з нежирним молоком замість вершків. Американська кардіологічна асоціація пропонує їсти на день одне яйце або два яєчні білки. За австралійськими рекомендаціями, можна з'їдати не більше семи яєць на тиждень.

Ще на сніданок можна з'їсти одну з п'яти порцій овочів на день – це 80 грамів або скільки вміщається в долоні.

Що точно не можна їсти та пити на голодний шлунок

Є напої та продукти, вживати які на голодний шлунок точно не варто:

Алкоголь. Всі дослідження говорять про одне: якщо пити спиртні напої на голодний шлунок, по-перше, станеться дуже швидке сп'яніння, тому що прийнятий без їжі алкоголь моментально всмокчеться в кров, а по-друге, це призведе до пошкодження слизової оболонки.

Будь-які фруктові соки через те, що в них є фруктові кислоти. У якихось менше, у якихось більше, але вони є скрізь. Ніжні клітини слизової оболонки до цього не готові, тому якщо у вас вже є печія, то сік краще пити після їжі.

А як же популярні у соцмережах смузі? До складу таких напоїв часто входять подрібнені продукти та йогурт, тому для шлунка це не шкідливо.