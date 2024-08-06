Петро Ємець працював заступником директора департаменту в МОЗ. Про рішення уряду сьогодні, 6 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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"Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника Міністра охорони здоров'я України", – написав Мельничук.
Призначаючи Петра Ємця своїм заступником очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначав, що він "пройшов у міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту".