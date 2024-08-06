Петр Емец работал заместителем директора департамента в Минздраве. О решении правительства сегодня, 6 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя Министра здравоохранения Украины", – написал Мельничук.

Назначая Петра Емца своим заместителем глава Минздрава Виктор Ляшко отмечал, что он "прошел в министерстве путь от должности главного специалиста до руководителя экономического департамента".

Справочно. 2 июня 2021 года Кабинет Министров назначил Петра заместителем министра здравоохранения Украины. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерского учета и финансовой отчетности Минздрава.