Петр Емец работал заместителем директора департамента в Минздраве. О решении правительства сегодня, 6 августа, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Смотрите также Минздрав отменит тендеры на консультанта и технадзор для Охматдета за 14 миллионов гривен
"Уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя Министра здравоохранения Украины", – написал Мельничук.
Назначая Петра Емца своим заместителем глава Минздрава Виктор Ляшко отмечал, что он "прошел в министерстве путь от должности главного специалиста до руководителя экономического департамента".