Бойові медики зможуть переливати кров

Для реалізації цього проєкт, в МОЗ розробляється спеціальна навчальна програма, яка міститиме основи трансфузійної терапії. Бойові медики під час тренувань здобудуть необхідні навички, які дозволять їм проводити переливання крові. Нова програма відповідає стандартам НАТО.

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У цивільному житті ми можемо доставити людину з критичною крововтратою в шпиталь за 15 хвилин, але війна диктує свої умови. Ми всі розуміємо, скільки військових наразі отримують бойову травму, захищаючи нашу з вами свободу. Маємо максимально ефективно реагувати на ці виклики, забезпечити всі необхідні умови та можливості для порятунку життя поранених. Одне з критично важливих завдань – наблизити кров до пацієнта усіма можливими методами,

– заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, встановлення інфраструктури для використання крові на фронті є складним завданням, але потрібно робити все можливе для того, щоб зменшити час у вирішальний момент, бо в цьому контексті він може забрати життя. Тому кров будуть переливати в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю.

За приблизними підрахунками завдяки нововведенню вдасться суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою. Адже вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.

Як стати донором крові

Постійні та надійні запаси крові та її компонентів є важливими завжди. Ваша готовність поділитися кров'ю може врятувати не лише військовослужбовцям, але і цивільним особам, які постраждали через російську війну проти України.

Долучитися до донорства та здати кров – це дуже просто:

Якщо ви проживаєте у великому місті, зв'яжіться з місцевим центром крові та запишіться на певний день і час.

Якщо ви проживаєте у селі або невеликому місті і центри служби крові далеко, зв'яжіться з місцевим центром крові або найближчою районною лікарнею. Ви можете запитати, коли мобільна бригада для забору крові буде працювати у вашому регіоні.

Актуальні контакти центрів крові можна знайти на сайті Українського центру трансплантації та координації (УЦТК).

Якщо вам важко відірватися від роботи, але серед ваших колег є багато осіб, готових поділитися кров'ю з пораненими героями, ви можете організувати день донора у своєму офісі. Поради щодо організації та процесу запрошення мобільної бригади в офіс можна знайти на УЦТК.