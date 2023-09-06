Боевые медики смогут переливать кровь

Для реализации этого проекта в Минздраве разрабатывается специальная учебная программа, которая будет содержать основы трансфузионной терапии. Боевые медики во время тренировок получат необходимые навыки, позволяющие им проводить переливание крови. Новая программа отвечает стандартам НАТО.

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В гражданской жизни мы можем доставить человека с критической кровопотерей в больницу за 15 минут, но война диктует свои условия. Мы все понимаем, сколько военных сейчас получают боевую травму, защищая нашу с вами свободу. Мы должны максимально эффективно реагировать на эти вызовы, обеспечить все необходимые условия и возможности для спасения жизни раненых. Одна из критически важных задач – приблизить кровь к пациенту всеми возможными методами,

– заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, установление инфраструктуры для использования крови на фронте является сложной задачей, но нужно делать все возможное, чтобы уменьшить время в решающий момент, потому что в этом контексте он может унести жизнь. Поэтому кровь будут переливать в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.

По приблизительным подсчетам, благодаря нововведению удастся существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.

Как стать донором крови

Постоянные и надежные запасы крови и ее компонентов важны всегда. Ваша готовность поделиться кровью может спасти не только военнослужащим, но и гражданским лицам, пострадавшим из-за российской войны против Украины.

Приобщиться к донорству и сдать кровь – это очень просто:

Если вы проживаете в большом городе, свяжитесь с местным центром крови и запишитесь на определенный день и время.

Если вы проживаете в селе или небольшом городе и центры службы крови далеко, свяжитесь с местным центром крови или ближайшей районной больницей. Вы можете спросить, когда мобильная бригада для забора крови будет работать в вашем регионе.

Актуальные контакты центров крови можно найти на сайте Украинский центр трансплантации и координации (УЦТК).

Если вам тяжело оторваться от работы, но среди ваших коллег есть много людей, готовых поделиться кровью с ранеными героями, вы можете организовать день донора в своем офисе. Советы по организации и процессу приглашения мобильной бригады в офис можно найти на УЦТК.