Об этом заявили в ВСУ. В Генштабе подчеркнули, что война России против Украины ставит новые вызовы. Не обошлось и без сферы медицинского обеспечения Сил обороны.
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Медицинская помощь воинам должна совершенствоваться
В ведомстве отмечают, что в ВСУ стремятся оказывать украинским воинам лучший уровень медицинской помощи. Так, удалось многое организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения. Конечно, с учетом требований военного времени.
В то же время следует понимать, что остаются проблемные вопросы. И они, убеждены в Генштабе, "требуют систематических решений". Известно, что ВСУ уже разработал ряд шагов и организационных изменений. Их цель – решить проблемы в области тактической медицины.
На каких направлениях планируется изменение
По данным Генштаба ВСУ, изменения запланированы по следующим направлениям:
- усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок;
- обучение боевых медиков;
- урегулирование нормативно правовой базы.
Следует понимать, что все это необходимые меры. Они нужны для того, чтобы гарантировать эффективность и качество медицинского обслуживания для них защитников.
Большое спасибо общественности за активное участие в дискуссии и предоставлении рекомендаций. Такая помощь и поддержка очень ценны. Уверены, что общими усилиями мы преодолеем все стоящие перед нами вызовы,
– говорят в Командовании Медицинских сил ВСУ.
Заметим, что в Министерстве обороны рассказали об успехах наших военных во время наступления. Ими поделилась Анна Маляр.
У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные Силы сегодня совершают вещи, которые можно назвать военным чудом,
– заявила Маляр.
По словам заместителя министра обороны, наши защитники наступают, когда в оккупантов есть преимущество как в вооружении, так и в живой силе. И это при том, что нормы военной науки говорят, что действовать нужно, когда ситуация обратная.
В то же время, она отметила, что оценивать наступление нужно не в километрах. "Украинский военный феномен" состоит в том, что наши защитники двигаются и на Востоке, и на Юге.