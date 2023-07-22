В Минздраве рассказали, что Андрей из Умани уже больше года проходит лечение после тяжелого осколочного ранения, которое получил в Донецкой области.

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По словам медиков, ногу должны были ампутировать, однако мужчина мог двигать пальцами и стопой, поэтому врачи решили воспользоваться шансом и сохранить концовку.

После того, как Андрей получил тяжелое ранение в Донецкой области, его эвакуировали сначала в Бахмут, а затем - в Краматорск, где его прооперировали.

"Сделать все возможное, чтобы спасти ногу"

Затем военного направили в Ивано-Франковскую область для лечения. Здесь врачи решили сделать все возможное, чтобы сберечь ногу.

Воину установили специальный аппарат, которым вытаскивают кость с двух сторон, ежедневно подкручивая его на миллиметр. Костю уже удалось продлить до 6 сантиметров,

– рассказали в Минздраве.

По словам медиков, процесс наращивания длительный. Чтобы кости "встретились", нужно еще примерно 3 месяца.

Нога еще не функциональна, но мужчина не падает духом и ободряет соседей по палате.



Воин положительно настроен / Фото из фейсбука Областной клинической больницы Ивано-Франковска

"Если Бог спас, значит у него на меня планы"

Каждый день Андрей самостоятельно подкручивает аппарат на миллиметр и ставит соответствующие отметки, чтобы как можно быстрее восстановиться.

Главное – искать позитив, не зацикливаться на плохом. Меня ранило, а могло и убить. Если Бог спас, значит, у него на меня есть планы,

– говорит защитник.

За время лечения военный не только не перестал бороться за жизнь, но и успел жениться. Его жена – из Хмельнитчины. У Андрея есть 9-летний сын, живущий с его родителями. Семья – самая большая мотивация и сила для воина.