Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що не виключає можливості перегляду обмежень для червоних та помаранчевих зон в Україні. Водночас він попередив, що загалом Україна у розвитку ситуації з COVID-19 рухається не за найкращим сценарієм.

Обмеження у червоних та помаранчевих зонах можуть змінити

У міністра охорони здоров’я Максима Степанова в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 11 вересня запитали щодо умов навчання у школах, розташованих у регіонах, які внесли до червоних зон.

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Степанов відповів, що за умовами, які чинні зараз школи відкриватимуться, щойно "місто або район виходить з червоної зони".

Що стосується перегляду самих обмежень на червоному рівні небезпеки – я не виключаю такої можливості,

– зауважив очільник МОЗ.

Як саме змінити обмеження у червоних зонах – уряд буде думати. Щодо цього, як сказав Степанов, урядовці будуть спілкуватися з мерами міст. Однак із заувагою, що ці обмеження, які б вони не були, повинні реально діяти:

"Якщо ми говоримо, що ми якісь зміни вносимо в обмеження в червоній зоні або в помаранчевій зоні – дуже важливо, щоб всі обмеження виконувалися".

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Україна йде не за найкращим сценарієм розвитку ситуації з COVID-19

Голова МОЗ поскаржився на "легковажне ставлення до правил нової реальності, які встановлені в державі".

Степанов звернув увагу, що Україна дуже швидко "перевалила" за 2 тисячі нових інфікованих коронавірусом за день. А 11 вересня вперше зафіксували цифру у понад 3 тисячі.

Ми йдемо не за найкращим сценарієм, м'яко кажучи. З такою ж швидкістю можемо перейти 4 тисячі,

– сказав міністр.

А це призведе до зростання навантаження на лікарні, і дійсно може привести до нестачі ліжок і лікарів.