Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что не исключает возможности пересмотра ограничений для красных и оранжевых зон в Украине. В то же время он предупредил, что в целом Украина в развитии ситуации с COVID-19 движется не по наилучшему сценарию.

Ограничения в красных и оранжевых зонах могут изменить

У министра здравоохранения Максима Степанова в эфире " Свободы слова Савика Шустера " 11 сентября спросили об условиях обучения в школах, расположенных в регионах, которые внесли в красные зоны.

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Степанов ответил, что по действующим сейчас условиям школы будут открываться, как только "город или район выходит из красной зоны".

Что касается пересмотра самих ограничений на красном уровне опасности – я не исключаю такой возможности,

– отметил глава Минздрава.

Как изменить ограничения в красных зонах – правительство будет думать. По этому поводу, как сказал Степанов, чиновники будут общаться с мэрами городов. Однако с предостережением, что эти ограничения, какими бы они ни были, должны реально действовать:

"Если мы говорим, что мы какие-то изменения вносим в ограничения в красной зоне или в оранжевой зоне – очень важно, чтобы все ограничения выполнялись" .

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Украина идет не по наилучшему сценарию развития ситуации с COVID-19

Глава Минздрава пожаловался на "легкомысленное отношение к правилам новой реальности, установленным в государстве".

Степанов обратил внимание, что Украина очень быстро "перевалила" за 2000 новых инфицированных коронавирусом за день. А 11 сентября впервые зафиксировали цифру в более 3000.

Мы идем не по наилучшему сценарию, мягко говоря. С такой скоростью можем перейти и 4000,

– сказал министр.