Нове дослідження вчених з Університету Західної Австралії показало, що останніх 20 – 30 років лікарі спостерігають зростання кількості алергічних захворювань у дітей. Ймовірно, це пов'язано зі зміною способу життя у людей та особливостей дитячого харчування.

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Нове дослідження алергії у дітей

Ефективність біодобавок для компенсації дефіциту вітаміну D у порівнянні з плацебо вже була неодноразово підтверджена, проте австралійські вчені застосували новий підхід: вони також оцінили користь впливу сонячних променів.

У дослідженні брали участь близько 200 новонароджених із групи високого ризику алергічних захворювань, половина з них до шестимісячного віку отримувала добавки з вітаміном D у дозуванні 400 МО, контрольна група — плацебо. Крім того, вони прикріпили портативні дозиметри ультрафіолетового випромінювання до одягу кожної дитини.

Надалі вчені вимірювали рівень вітаміну D у дітей за допомогою аналізу крові у віці 3, 6, 12 та 30 місяців. Вони також оцінювали імунні функції організму маленьких учасників та фіксували розвиток харчової алергії чи атопічного дерматиту.

Перебування на сонці зменшує ризик алергії

Через 3 місяці рівень вітаміну D був очікувано вищим у дітей, які отримували біодобавки порівняно з плацебо-групою. Вчені зазначили, що отримані дані повністю узгоджуються з результатами попередніх досліджень на цю тему. Проте з'ясувалося, що алергія та екзема розвивалася частіше у дітей, які рідше перебували на сонці про що свідчать дані УФ-дозиметрів. Крім того, частіший вплив сонячного світла був пов'язаний зі зміцненням дитячої імунної системи.

Автори роботи збільшили термін спостережного періоду до 2,5 років, щоб з'ясувати, чи збережеться профілактичний ефект впливу ультрафіолетового випромінювання на розвиток алергії і знову переконалися, що у дітей, які частіше бували на сонці, набагато здоровішими.

І хоча перебування на сонці приносить безумовну користь дітям, вчені попередили, що надмірна дія ультрафіолетового випромінювання може бути небезпечною для малюків, і в тому числі через підвищений ризик розвитку раку шкіри (меланоми), тому батьки мають зберігати міру. Крім того, поки що недостатньо даних про те, скільки часу діти мають проводити на сонці, щоб знизити ризик розвитку алергії зазначили вчені.