Науковці попередили, що переливання плазми від людей, які мали небезпечну форму коронавірусу, може завдати шкоди пацієнтам. Відтак, перед переливанням сироватки крові варто видаляти з неї деякі елементи.

Вчені з Нідерландів повідомили, що деякі антитіла, які є у крові тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом, можуть приєднуватися до S-білка вірусу та індукують запальну відповідь. З часом це порушує цілісність легеневого ендотеліального бар'єра і викликає мікросудинний тромбоз. Дослідження описане на сайті препринтів bioRxiv.org, але варто зазначити, що публікація ще не пройшла рецензування.

До теми

Науковці вирішили дослідити антитіла IgG зі зразків крові тяжкохворих пацієнтів. Спершу дослідники розглянули плазму 33 різноманітних пацієнтів, які:

Перебували у відділеннях інтенсивної терапії;

Інфікувалися COVID-19 і виробили антитіла IgG;

Не хворіли на коронавірус;

Заразилися коронавірусом, але ще не встигли виробити антитіла IgG.

Згодом ці глобулярні білки додавали in vitro у середовище з імунними клітинами з легенів та інших органів.

Вчені запевняють що у інфікованих коронавірусом пацієнтів високі титри IgG пов'язані з тяжкістю захворювання. І для того, аби визначити, чи корелюють титри цих антитіл з сильнішою цитокіновою відповіддю макрофагів, вчені проаналізували дані вироблення цитокінів для всіх зразків.

Після накладання з титрів IgG на усі зразки виявилось, що запальна відповідь макрофагів і справді пов'язана з антитілами.

Згодом це підтвердилося й після аналізу чотирьох зразків сироватки з різними титрами шляхом послідовних розведень, які показали дозозалежну індукцію прозапальних цитокінів,

– йдеться в дослідженні.

Відтак, вчені переконані, що антитіла IgG з плазми крові тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом, можуть з'єднуватися з S-білком SARS-CoV-2 та викликають сильну запальну відповідь людських макрофагів М2. Під час цього процесу активно виробляються медіатори цитокінового шторму, такі як: IL-1β, IL-6, IL-8 і TNF. Це неконтрольоване запалення, яке приводить до пошкодження власних тканин, так званого "самогубства" організму.

Надалі ж порушення макрофагів сприяють утворенню тромбів і втручаються у функціонування стінок судин.