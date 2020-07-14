У антитіл, які нейтралізують збудник коронавірусу SARS-CoV-2, виявили одну спільну рису. Виявилося, що взаємодію COVID-19 з організмом людини блокує один і той самий ген.

Науковці проаналізували майже 300 таких антитіл і виявили, що найефективніші з них кодуються геном IGHV3-53. Він зустрічався лише у 10% зразків. Дослідження про це опубліковане у журналі Science.

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Цікаво, що антитіла з геном IGHV3-53 містять незвично короткий варіант петлі CDR H3 (яка відповідає за з'єднання з антигеном). Втім, у порівнянні з іншими, саме антитіла з геном IGHV3-53 були найефективнішими.

Згідно з попередніми дослідами, гени IGHV3-53 зустрічаються як і у здорових, так і в інфікованих людей. Фахівці розраховують на те, що підвищення їх концентрації шляхом вакцини забезпечить надійний та стабільний захист від коронавірусу.

Антитіла використовують різні гени, щоб атакувати вірус

Аби зрозуміти принцип роботи цього гена, група дослідників використала метод рентгенівської кристалографії та отримала зображення двох антитіл, прикріплених до SARS-CoV-2. Виявилося, що вони користуються різними генами, аби мати змогу атакувати вірус.

Вчені виявили, що ген IGHV3-53 може з'єднуватися з різними легкими ланцюгами (білковими сполуками, які входять до складу антитіл) для того, щоб блокувати SARS-CoV-2.

Ми змогли виявити унікальні структурні особливості антитіл, що кодуються IGHV3-53 які пояснюють, чому вони так добре зв'язуються з SARS-CoV-2,

– сказав один з авторів дослідження Мен Юань.

Антитіла до COVID-19 не мутували

Річ у тім, що зазвичай після зустрічі з вірусами антитіла мутують, аби мати змогу краще боротися з антигеном. І чим більше цих змін потрібно, тим складніше науковцям розробити вакцину. Втім, під час дослідження вчені помітили, що після інфікування антитіла ніяк не змінилися.

Коронавіруси були навколо сотні років, і можна припустити, що наша імунна система еволюціонувала таким чином, що ми несемо антитіла, подібні цим, які готові відразу дати потужну відсіч,

– заявив Йен Вілсон, професор структурної біології Гансена та завідувач кафедри інтегративної структурної та обчислювальної біології Scripps Research.

Поки що науковці не зрозуміли, які молекулярні особливості відповідають за ефективність антитіл. Втім, оскільки антитіла IGHV3-53 швидко реагують на вірус, то дослідники сподіваються, що це відкриття може спростити та пришвидшити розробку вакцини.