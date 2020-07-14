У антител, которые нейтрализуют возбудитель коронавируса SARS-CoV-2, обнаружили одну общую черту. Оказалось, что взаимодействие COVID-19 с организмом человека блокирует один и тот же ген.

Ученые проанализировали почти 300 таких антител и обнаружили, что самые эффективные из них кодируются геном IGHV3-53. Он встречался лишь у 10% образцов. Исследование об этом опубликовано в журнале Science.

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Интересно, что антитела с геном IGHV3-53 содержат необычно короткий вариант петли CDR H3 (которая отвечает за соединение с антигеном). Впрочем, по сравнению с другими, именно антитела с геном IGHV3-53 были эффективными.

Согласно предыдущим опытам, гены IGHV3-53 встречаются как у здоровых, так и инфицированных людей. Специалисты рассчитывают на то, что повышение их концентрации путем вакцины обеспечит надежную и стабильную защиту от коронавируса.

Антитела используют различные гены, чтобы атаковать вирус

Чтобы понять принцип работы этого гена, группа исследователей использовала метод рентгеновской кристаллографии и получила изображения двух антител, прикрепленных к SARS-CoV-2. Оказалось, что они пользуются разными генами, чтобы иметь возможность атаковать вирус.

Ученые обнаружили, что ген IGHV3-53 может соединяться с различными легкими цепями (белковыми соединениями, которые входят в состав антител) для того, чтобы блокировать SARS-CoV-2.

Мы смогли выявить уникальные структурные особенности антител, кодируемых IGHV3-53 которые объясняют, почему они так хорошо связываются с SARS-CoV-2,

– сказал один из авторов исследования Мэн Юань.

Антитела к COVID-19 не мутировали

Дело в том, что обычно после встречи с вирусами антитела мутируют, чтобы иметь возможность лучше бороться с антигеном. И чем больше этих изменений нужно, тем сложнее ученым разработать вакцину. Впрочем, во время исследования ученые заметили, что после инфицирования антитела никак не изменились.

Коронавирусы были вокруг сотни лет, и можно предположить, что наша иммунная система эволюционировала таким образом, что мы несем антитела, подобные этим, которые готовы сразу дать мощную отпор,

– заявил Йен Уилсон, профессор структурной биологии Гансена и заведующий кафедрой интегративной структурной и вычислительной биологии Scripps Research.

Пока ученые не поняли, какие молекулярные особенности отвечают за эффективность антител. Впрочем, поскольку антитела IGHV3-53 быстро реагируют на вирус, то исследователи надеются, что это открытие может упростить и ускорить разработку вакцины.