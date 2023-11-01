Причини зниження енергії можна розділити на дві основні категорії: ментальні (психологічні) та фізичні.

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Психологічні причини втоми

Ментальні чинники, такі як стрес, депресія чи постійна тривожність, набагато частіше стають джерелами втоми, ніж фізичні. Більшість психологічних проблем можуть порушувати сон і викликати безсоння, що призводить до денної втоми.

Важкі події, такі як серйозні втрати, звільнення з роботи або розрив відносин можуть викликати високий рівень стресу. Емоційний дисбаланс після таких подій часто призводить до появи хронічної втоми, яка частково пов'язана з високими рівнями гормону кортизолу.

Втома також часто асоціюється з депресією. Більш того, втома може бути одним із побічних ефектів деяких ліків, які використовуються для лікування тяжкої депресії.

Фізичні причини втоми

Фізичні чинники, які можуть спричинити втому, різноманітні, але однією з найпоширеніших причин є залізодефіцитна анемія. Цей стан виникає, коли організму бракує заліза з різних причин, що впливає на виробництво гемоглобіну.

Гемоглобін – важлива частина червоних кров'яних тілець (еритроцитів), яка дає крові червоний колір і допомагає переносити кисень по всьому організму. Брак кисню може вплинути на роботу мозку та здатність тканин отримувати необхідну енергію, що може призвести до втоми.

Іншою поширеною причиною втоми є гіпотиреоз чи недостатня функція щитовидної залози. Коли рівень щитовидних гормонів дуже низький, це може порушити процеси виробництва енергії, що також може призвести до втоми.

Фактором, який може спричинити втому, є апное уві сні. Цей стан пов'язаний із порушенням регуляції дихальних м'язів. Під час сну людина може періодично переставати дихати, що призводить до переривчастого сну та денної втоми.

Серед інших причин втоми виділяють ожиріння чи дефіцит ваги, проходження хімієтерапії та навіть вагітність.

Як побороти втому

Перед тим, як бігти замовляти вітаміни, потрібно розібратися з причиною. Насамперед варто звернутися до лікаря, можливо, причина втоми криється в залізодефіцитній анемії або гіпотиреозі. Або ж ви приймаєте ліки, у яких побічні ефекти мають втому.

Не варто забувати і про психічний стан: може, у вас депресія, яка давно замаскувалась під втому та поганий настрій. Візит до фахівця допоможе розібратися, чи все гаразд. Можливо, проблема ховається саме у ментальному здоров'ї, а не у фізичному.

Якщо з фізичним та ментальним здоров'ям усе гаразд, проаналізуйте свій раціон та спосіб життя в цілому. Чи достатньо ви отримуєте мікроелементів та вітамінів, як у вас зі спортом? Алкоголь та цигарки – часті гості в житті?

Всі ці фактори можуть дуже вплинути на самовідчуття. Чи може бути так, що причин немає? Зі здоров'ям усе гаразд, а депресію виключив фахівець. Так, може. Тоді справа у способі життя. Сон, правильне харчування та спорт допоможуть це виправити.