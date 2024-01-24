Про те, які саме інфекції передаються цим шляхом розповіла гінеколог-ендокринологиня Олена Купрюшина.

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Почнемо з того, що у порожнині рота середньостатистичної людини міститься велика кількість бактерій. Це логічно, адже в роті сприятливі для цього умови – вологість, тепло, вдосталь їжі для мікробів.

Увага. В 1 мілілітрі слини у середньому 750 мільйонів бактерій, а справжніми розсадниками бактерій є каріозні зуби та їхні корені.

Інфекції, які передаються під час орального сексу

За словами лікарки Олени Купрюшиної, під час орального сексу можна підчепити: герпес, гонорею, сифіліс, хламідіоз, гепатит B і навіть ВІЧ.

Ба більше, якщо ви у шлюбі або маєте постійного статевого партнера і впевнені, що ваш партнер чи партнерка абсолютно здорові, це не убезпечить вас від інфекцій,

– наголосила лікарка.

Можна підхопити молочницю

Оральний секс може викликати дріжджову інфекцію в роті, піхві, пенісі або анусі.

Незалежно від причини, дріжджові інфекції зазвичай не є серйозними, і їх можна вилікувати.

Лікарка пояснила, що – грибок Кандида в нормі мешкає в піхві та на статевому члені. Оскільки оральний секс може спричинити додаткове потрапляння кандидозу до рота, це спровокує надмірне зростання бактерій.

Також є ризик заразитися молочницею порожнини рота, якщо займаєтеся оральним сексом з людиною, у якої вагінальна/статева/анальна молочниця.