Медзаклад відмовився 3 роки тому від використання газу. Шпиталь почали опалювати дровами.

До теми Заповнені лікарні та брак медперсоналу: яка ситуація з COVID-19 в регіонах України

Як триває опалювальний сезон

Лікарню обігрівають 2 котлами. Один – для води, інший дає тепло. Якщо на вулиці тепліше й палати добре нагріває сонце, подачу тепла призупиняють і відновлюють на вечір.

Кочегар Вадим Гордійчук запевнив, що шпиталь спалює за 8 днів 22 куби. "У твердопаливному котлі палимо тільки вдень, коли гріємо воду", – наголосив він.

Пацієнтка шпиталю Людмила Приступа підтверджує тепло приміщення. "Батареї вдень я не пробую, а вночі вони теплі. Тепло. Ми не змерзаємо", – запевнила жінка.



Шпиталь на Волині розпочав опалювальний сезон / Фото "Вісник+К"

Установа економить на опаленні

Медустанова не залежить від коливання ціни на газ, у такий спосіб відчутно економить. Ба більше, на Волині простіше купити сировину з відходів деревооброблення.

За словами завідувача господарства шпиталю Олександра Герасимчука, у приміщенні та палатах контролюють температурний режим щодня – вранці й увечері.

Подаємо дані в управління. Тоді вирішуємо, яку подавати температуру, щоб вона була комфортна для пацієнтів,

– розповів Герасимчук.

Наразі котельня працює на мінімальному режимі. За добу тут спалюють до 3 кубів щепи. Колоди використовуватимуть, коли настануть сильні морози.

Варто прочитати Опалювальний сезон 2021 – 2022 в Україні: якими будуть тарифи та що з субсидіями

Наявність власної котельні й перехід на енергоощадні технології дозволяє лікарні самій регулювати власний комфорт й не залежати від міста чи навколишніх сіл.

Обігрів – одна з умов одужання пацієнтів

Тепло у палатах важливе не лише для комфорту медиків та пацієнтів. З початку пандемії корпус Волинської обласної клінічної лікарні перепрофілювали під шпиталь із хворими на коронавірус.

Зауважте! На лікуванні у медзакладі є 1,5 сотні пацієнтів, деякі з яких під високими потоками кисню. Холод у палатах може лише погіршити стан хворих пацієнтів.

Виконувач обов'язків директора лікарні Олександр Дудар зазначив, що у приміщенні є інфекційний корпус. Там перебувають пацієнти з температурою та ознобом – симптомом, який полягає у виникненні відчуття холоду.