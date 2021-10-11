Медзаклад відмовився 3 роки тому від використання газу. Шпиталь почали опалювати дровами.
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Як триває опалювальний сезон
Лікарню обігрівають 2 котлами. Один – для води, інший дає тепло. Якщо на вулиці тепліше й палати добре нагріває сонце, подачу тепла призупиняють і відновлюють на вечір.
Кочегар Вадим Гордійчук запевнив, що шпиталь спалює за 8 днів 22 куби. "У твердопаливному котлі палимо тільки вдень, коли гріємо воду", – наголосив він.
Пацієнтка шпиталю Людмила Приступа підтверджує тепло приміщення. "Батареї вдень я не пробую, а вночі вони теплі. Тепло. Ми не змерзаємо", – запевнила жінка.
Шпиталь на Волині розпочав опалювальний сезон / Фото "Вісник+К"
Установа економить на опаленні
Медустанова не залежить від коливання ціни на газ, у такий спосіб відчутно економить. Ба більше, на Волині простіше купити сировину з відходів деревооброблення.
За словами завідувача господарства шпиталю Олександра Герасимчука, у приміщенні та палатах контролюють температурний режим щодня – вранці й увечері.
Подаємо дані в управління. Тоді вирішуємо, яку подавати температуру, щоб вона була комфортна для пацієнтів,
– розповів Герасимчук.
Наразі котельня працює на мінімальному режимі. За добу тут спалюють до 3 кубів щепи. Колоди використовуватимуть, коли настануть сильні морози.
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Наявність власної котельні й перехід на енергоощадні технології дозволяє лікарні самій регулювати власний комфорт й не залежати від міста чи навколишніх сіл.
Обігрів – одна з умов одужання пацієнтів
Тепло у палатах важливе не лише для комфорту медиків та пацієнтів. З початку пандемії корпус Волинської обласної клінічної лікарні перепрофілювали під шпиталь із хворими на коронавірус.
Виконувач обов'язків директора лікарні Олександр Дудар зазначив, що у приміщенні є інфекційний корпус. Там перебувають пацієнти з температурою та ознобом – симптомом, який полягає у виникненні відчуття холоду.
На початку вересня були холодні дні, коли температура сягала 6 – 7 градусів уночі. Саме тому вирішили ввімкнути швидше опалення. Температурний режим у корпусі у Боголюбах є 18 – 20 градусів.