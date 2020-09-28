Якщо ви любите подорожувати, збиратись з друзями на пікнік, користуєтесь транспортом та ліфтом, то вам варто знати, як часто потрібно дезинфікувати руки. Ми розповімо про прості правила гігієни рук, які допоможуть вам зберегти здоров’я.

Коли весь світ бореться зі смертоносними вірусами та інфекціями, антисептик став надзвичайно важливою частиною нашого життя. Якісний санітайзер здатен знищити до 99% всіх патогенних вірусів та бактерій. Основні правила захисту – це ретельне протирання рук та якість засобу, що має містити не менше 60 – 80% спирту. Коли ж життєво необхідно обробляти руки антисептиком?