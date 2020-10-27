Вакцина проти коронавірусної інфекції компанії AstraZeneca та Оксфордського університету здатна виробляти імунну відповідь і у літніх людей, і у молоді. Втім ефективність вакцини остаточно стане відомою після завершення третьої фази клінічних випробувань, які ще тривають.

У компанії розповіли, що вакцина однаково сприяє виробленню антитіл у літніх та молодих людей. Про це пише The Guardian із посиланням на слова представника AstraZeneca.

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Крім того, дослідники зазначили, що у старших людей побічні реакції виражені меншою мірою.

Результати посилюють впевненість у тому, що майбутня вакцина AZD1222 виявиться безпечною і дієвою,

– заявив представник.

Втім дослідники не надали детальної інформації про позитивні результати випробування та не розповіли, коли опублікують результати третього етапу клінічних досліджень.

Зокрема за участі великої кількості добровольців. Адже, лише після результатів третьої фази можна говорити про те, чи ефективна вакцина та чи безпечна вона для масової вакцинації.

Нагадаємо, у на початку вересня AstraZeneca призупинила випробування розробки своєї вакцини у Великій Британії через незрозумілі побічні наслідки, але за кілька днів відновила дослідження

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