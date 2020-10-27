Вакцина против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca и Оксфордского университета способна вырабатывать иммунный ответ и у пожилых людей, и у молодежи. Впрочем эффективность вакцины окончательно станет известной после завершения третьей фазы клинических испытаний, которые еще продолжаются.

В компании рассказали, что вакцина одинаково способствует выработке антител у пожилых и молодых людей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова представителя AstraZeneca.

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Кроме того, исследователи отметили, что у пожилых людей побочные реакции выражены в меньшей степени.

Результаты усиливают уверенность в том, что будущая вакцина AZD1222 окажется безопасной и действенной,

– заявил представитель.

Однако исследователи не предоставили детальной информации о положительных результатах испытания и не рассказали, когда опубликуют результаты третьего этапа клинических исследований.

В частности при участии большого количества добровольцев. Ведь, только после результатов третьей фазы можно говорить о том, эффективна ли вакцина и безопасна ли она для массовой вакцинации.

Напомним, в начале сентября AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины в Великобритании из-за непонятных побочных последствий, но через несколько дней возобновила исследования

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