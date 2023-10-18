Брехня росіян

Пропагандистські телеграм-канали знову поширюють повідомлення, нібито РФ забезпечує "найкраще" лікування для мешканців тимчасово окупованих територій. Мовляв, мер Мелітополя Іван Федоров бреше про погану якість медицини в окупованому регіоні. Тоді як Росія начебто закуповує нове обладнання в лікарні, а самі медзаклади спеціалізуються саме на допомозі місцевим мешканцям.

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Як насправді

Від початку широкомасштабного вторгнення кремлівська дезінформаційна кампанія поширилася не лише в наративах про так званий "нацизм" в Україні, а і стосувалася охорони здоров’я в Україні. Російські ЗМІ знімають відео про допомогу медзакладам на тимчасово окупованих територіях та наголошують на "відбудові" лікарень. Але насправді роблять це для того, щоб приховати свої справжні злочини. Паралельно із рекламними роликами про "покращення медицини" в Запорізькій області РФ поширює фейки про медичну систему в Україні.

Крім того, Росія послідовно своїми обстрілами знищує українські заклади охорони здоров'я. Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, російські військові пошкодили 1439 медзакладів та повністю зруйнували 190. За оцінками Київської школи економіки, станом на 1 вересня 2023 року, Росія завдала прямих збитків Україні на 151,2 мільярда доларів. З них збитки в системі охорони здоров’я складають 2,9 мільярда доларів. Однак експерти зазначають, що загальна кількість зруйнованих та пошкоджених медзакладів складає 1223 об'єкти.

Пропагандисти намагаються очорнити Міністерство охорони здоров’я України для замовчування реальних проблем мешканців окупованих міст. До прикладу, кремлівський ставленик у Запорізькій області Євгеній Балицький на початку жовтня 2023 року повідомив, що з 2024 року медичне лікування в регіоні можна бути отримати лише за російським паспортом. У такий спосіб росіяни проводять насильну паспортизацію українців та позбавляють їх права на медичну допомогу. Також росіяни мають дефіцит у кадровому складі медиків на Запоріжжі, про що кажуть навіть самі колаборанти. Так, Балицький зазначав, що у тимчасово окупованій Запорізькій області не вистачає близько 1700 медиків. Тоді як міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що, за неофіційними даними, росіянам на окупованій території не вистачає щонайменше 3 тисячі медиків. Тож росіяни намагаються провести масовий облік саме серед місцевих працівників медичної сфери. До того ж РФ лікує здебільшого своїх військових, тоді як місцеве населення майже не отримує допомоги. Наприклад, у селищі Розівка Запорізької області росіяни переорієнтували районну лікарню на заклад із надання допомоги своїм пораненим військовим. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, близько 90% лікарень у регіоні надають меддопомогу виключно окупантам. Проблеми у росіян на окупованих територіях не лише з медпрацівниками, а й з ліками. У деяких населених пунктах є гостра нестача медикаментів. Зафіксовані й випадки, коли росіяни не видавали інсулін хворим на діабет, які мають український паспорт. Росіяни говорять про "відновлення" медицини, хоча насправді знищують українські міста та вбивають мирне населення. Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001

Авторка: Єлизавета Ткаченко